Diputados locales alistan reformas a la Ley Orgánica Municipal para eliminar los vacíos legales y con ello atender a los municipios cuando exista la ausencia del presidente de la demarcación, esto ante el caso de Tehuacán, pues al finalizar el año, el Cabildo aún no resuelve nombrar a un sustituto de Felipe Patjane Martínez.

Los diputados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, y Fernando Sánchez Sasia, coinciden en legislar respecto a la Ley Orgánica Municipal para que se busque la forma de nombrar a un sustituto, incluso con cuatro faltas.

De hecho, el Congreso del Estado recibirá en los siguientes días el aviso del Cabildo de aquella demarcación respecto a cuatro ausencias seguidas de Patjane Martínez a las sesiones Ordinarias, por lo que piden la revocación del mandato.

Actualmente el ordenamiento legal señala que es el Cabildo el que tiene que nombrar a un alcalde sustituto cuando el edil se ausente; sin embargo, hasta el momento solo se conformó una comisión de vigilancia, pero es el Cabildo en general el que toma las decisiones de esa demarcación; por ejemplo, el más reciente nombramiento de un nuevo responsable de la seguridad municipal.

Con cuatro faltas el alcalde puede ser destituido

El diputado de Morena, Fernando Sánchez Sasia, propone que con cuatro faltas injustificadas del presidente municipal, a las sesiones ordinarias de cabildo, el edil quede destituido de su cargo y se llame al edil suplente, pero esta reforma se complementará con la revocación de mandato, que está próxima a legislarse.

Dijo que la intención no es regresar a la Ley Orgánica aprobada en la pasada legislatura local, en el sentido de que el Congreso del Estado directamente decida al presidente municipal sustituto, reforma a la que se le denominó "Ley Banck".

"No es esa mi intención, la intención es darle certidumbre para que en las cuatro faltas a los cabildos ordinarios esa sería la situación que se está normando, pero ahora se puede justificar dicha ausencia, no puedo adelantar nada, pero no necesariamente a lo que anteriormente marcaba la ley orgánica municipal", dijo el diputado local.

El diputado local dijo que se debe dar certeza a las y los ciudadanos, desde el tema legal, pues ya son varias semanas las que han sido desatendidos por quien eligieron en las urnas en 2018, por ello es que el Congreso del Estado atenderá este caso.

Estancado el caso Tehuacán

En entrevista por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Mediilla, refirió que el caso de Tehuacán está estancado; sin embargo, dijo que el Poder Legislativo fijará una postura al inicio del primer periodo de sesiones, atendiendo la solicitud del Cabildo, respecto a las faltas injustificadas de Patjane Matínez, quien está recluso.

"El tema sigue estancado en el Cabildo, nosotros hemos estado pugnando porque esto salga adelante y creo que tiene que ser una situación que se debe resolver ya, no ha cerrado el gobierno y no ha dejado de ejercer sus funciones y necesitamos que el Cabildo pueda aterrizar eso, sabemos que una situación de esa naturaleza genera algún tipo de caos en la cuestión de la forma, pero seguimos pendientes y trabajando con ellos y de manera tranquila, pacífica, el Cabildo pueda ponerse de acuerdo y notificarnos ese punto", dijo.

El Congreso del Estado, dijo, Gabriel Biestro Medinilla, esta abierto al diálogo con los regidores y con los habitantes de aquella demarcación para resolver el conflicto que prevalece desde hace varios meses que comenzó con el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, denuncias hasta la detención de Felipe Patjane Martínez.