Sin la presencia de sus familiares y con la notoria ausencia de Antonio Gali Fayad, ex gobernador constitucional, así como de líderes nacionales de Acción Nacional, este martes fueron recordados con una misa, Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alonso Hidalgo a un año de su muerte, acto que fue oficiado en el Santuario Guadalupano a cargo de Monseñor Felipe Pozos Lorenzini.

En la misa en honor a los exgobernantes poblanos, Pozos Lorenzini recordó que el 19 de diciembre del año pasado, Martha Erika Alonso Hidalgo, acudió a misa para encomendarse y pedir a la Virgen de Guadalupe, ante la gubernatura que recién había ganado después de un largo litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, días después llegó su muerte en el accidente aéreo ocurrido en Coronango.

A la misa no llegó el ex gobernador, Antonio Gali Fayad, quien logró el cargo gracias al apoyo de Moreno Valle Rosas, y quien el año pasado lloró ante las cenizas de los gobernantes fallecidos y ante quienes prometió ganar las elecciones extraordinarias de este año.

Sin embargo, su ausencia y la de panistas de talla nacional con quien Moreno Valle Rosas hizo acuerdos electorales no significa la división del panismo, al menos eso afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza: "por su puesto que no, hemos estado juntos en muchos otros momentos, en muchos otros actos y hoy, es una fecha compleja para muchos y hoy estamos aquí los que por razones de agenda familiar pudimos acompañarlos", dijo.

En tanto que, la familia de los Moreno Valle-Hidalgo no acudieron a la misa, tras el anuncio anticipado de Florentino Alonso Hidalgo, hermano de la mandataria fallecida, pues horas antes en una celebración familiar y privada recordaron a la primera gobernadora de Puebla por las siglas de Acción Nacional.

"El día de hoy se llevó a cabo una celebración familiar y privada y le agradezco a la presidenta (Genoveva Huerta Villegas) que haya convocado al panismo de Puebla para poder entonces todos juntos recordarlos, que este 24 de diciembre nos siga recordando a todos, lo frágiles que somos ante hechos que pueden presentarse", dijo Marko Cortés Mendoza.

Exigen esclarecer accidente aéreo

A un año del fallecimiento de los gobernantes panistas, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió nuevamente el esclarecimiento de los hechos ocurridos el año pasado, pues en otros casos similares, como el del ex secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, solo bastó un mes para esclarecer las causas del accidente.

El dirigente nacional del PAN afirmó que mientras no se aporten pruebas de las causas del accidente no se puede especular "no podemos creer, ni descartar absolutamente nada, nosotros lo que queremos saber es qué fue lo que pasó, con pruebas periciales, científicas, profesionales que lo acrediten, lo que exigimos es saber qué fue lo que pasó, si fue un accidente que nos digan cuál y por qué y si no lo fue que se sancione a los responsables, que hubiesen en su caso este lamentable suceso", sostuvo.

Cortés Mendoza prefirió no entrar en ningún tipo de dichos o acusaciones; sin embargo, exigió que el gobierno federal esclarezca las causas del accidente, pues los informes que ha emitido hasta este momento el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú no satisfacen a la familia y al panismo a nivel nacional.

Augura Marko Cortés triunfo en elecciones de 2021

Al negar la división del panismo a nivel nacional y en Puebla, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza afirmó que en honor a los logros de Rafael Moreno Valle Rosas y a Martha Erika Alonso Hidalgo ganarán las elecciones de 2021.

"Hoy los panistas poblanos entienden el nuevo momento, la nueva circunstancia y estoy seguro que irán construyendo esos nuevos escenarios que nos hagan muy competitivos en donde el 2021 en donde todos nuestros liderazgos y nuestros líderes quepan y sean parte. No tengan duda de que Acción NAcional, en 2021, en memoria de la propia Martha, Rafael y sus logros van a tener un gran resultado", auguró Cortés Mendoza.

El líder nacional del PAN dijo que el panismo trabajará en la inclusión, en la suma de las y los militantes con el objetivo de lograr más cargos de elección popular en 2021.