La administración municipal pagó alrededor de 1.5 millón de pesos por los cinco días que un grupo de trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) ligados al exlíder charro Israel Pacheco Velázquez bloqueó el paso al relleno sanitario de Chiltepeque.

A lo largo de esos cinco días, las autoridades del Ayuntamiento realizar un acuerdo con sus pares de Tepeaca para trasladar unas mil 700 toneladas de basura al relleno de ese municipio.

El paro de los inconformes comenzó el jueves 19 y concluyó la víspera, derivada de los desplantes pachequistas en contra de los ciudadanos de Puebla capital.

La exigencia de un bono navideño que no corresponde a la política económica-social del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además quienes volaron la ley al impedir el paso a propiedad privada no son agremiados al sindicato Benito Juárez García del Ayuntamiento, reveló el martes 17 de este mes, la alcaldesa Claudia Rivera, durante la inauguración del adoquinamiento de la 14 C Sur.

A lo largo de ese período 19 trabajadores de RESA se solidarizaron con los empleados del OOSL.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia a lo largo de esos días no suspendió el servicio de recolección de basura para no afectar a los poblanos, pero el costo diario fue de 300 mil pesos para enviar la basura al relleno de Tepeaca.

La conclusión del bloqueo permite a 63 unidades recolectoras de residuos accedan al relleno de Chiltepeque, localizado al suroriente de la Angelópolis.