El secretario del Sindicato del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) sección Puebla, Vicente Palacios Samayoa denunció la falta de herramientas para cumplir con su labor.

En rueda de prensa, el líder de los carteros poblanos denunció que los encargados de llevar correos a todo el territorio trabaja sin los más mínimos insumos como son artículos de oficina, sellos o papelería, además de que las motocicletas, bolsas y equipos de seguridad se encuentran en pésimas condiciones.

Palacios Samayoa señaló que los carteros viven en pésimas condiciones laborales desde 2018 y estas han sido evidenciadas en diversos oficios girados a la Gerencia Postal Estatal.

Entre las demandas de los carteros están la dotación de uniformes completos, tanto del año 2018 como 2019; refacciones, arreglo y servicio completo para las motocicletas y bicicletas; que haya unidades nuevas ya que los vehículos actuales son inservibles; además de una dotación de mochilas nuevas, pues las que tienen están en malas condiciones.

#Ciudad 🏙️||🔴El secretario del Sindicato de @Sepomex_ sección Puebla, Vicente Palacios Samayoa denunció la falta de herramientas por parte de los carteros para cumplir con su labor 😔🚲📨 pic.twitter.com/lUzwoGoJ6z — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 27, 2019

Por otro lado, denunció que los baños en las estaciones postales se encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con garrafones de agua para beber; no hay personal de aseo en las oficinas; y no se les ha dado mantenimiento de pintura interior y exterior, así como filtraciones de agua.

Ante estas circunstancias, los elementos de Sepomex optaron por hacer un paro nacional los días 23 y 24 de diciembre, con el que lograron que les hicieran el pago de diferentes estímulos atrasados, como el aguinaldo y la prima vacacional.