Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) continúan sin recibir su aguinaldo e incuso, 17 de ellos —entre personal administrativo y docentes— ya fueron despedidos de manera injustificada por la rectora del plantel, Karina Fernández Patricio, quien además condicionó a la mayoría con la entrega de su prestación a cambio de sus respectivas renuncias.

En entrevista a Intolerancia Diario, trabajadores de la UTTecam acusaron a la rectora, Karina Fernández Patricio de no haberles depositado la prestación de aguinaldo del presente año e incluso, fueron condicionados si no presentaban su renuncia.

Agregaron que de los 17 trabajadores que ya fueron despedidos de manera injustificada —15 son administrativos y dos son docentes— está conformado por madres solteras, adultos mayores y algunos con 20 años de antigüedad, acto al que calificaron como cruel e inhumano, además de violentar sus derechos como trabajadores.

Refirieron que tras darles a conocer la postura y condicionamientos por parte de la rectora de la UTTecam, enviaron un comunicado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su intervención, pues señalan que desde que Fernández Patricio asumió la rectoría han sido víctimas de hostigamiento laboral.

Otra de las afectadas, la maestra en procesos Alimentarios, Victoria Balderas Guerrero, expuso a esta casa editora que también le negaron su aguinaldo y otras prestaciones de Ley “también me pusieron en la lista de despedidos, me condicionaron en mis prestaciones si no presentaba mi renuncia y a 21 años de estar trabajando al servicio de la Institución, me quieren pagar con un cheque, cuando por seguridad siempre ha sido por transferencia bancaria".

“El pago del aguinaldo tenía que haberse efectuado a más tardar el pasado 20 de diciembre del presente año y hasta la fecha, 29 de diciembre del año en curso, la rectora de la UTTecam, Karina Fernández Patricio nos sigue reteniendo el aguinaldo a todos los trabajadores y en mi caso, no me ha pagado la prima vacacional, ni la segunda quincena del mes de diciembre”, señaló.

El llamado y la exigencia

Los docentes afectados esperan una solución por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, por lo que será este 30 de diciembre de 2019 que acudirán a la Secretaría del Trabajo en Puebla para exponer la situación de hostigamiento que viven por parte de Karina Fernández Patricio.

Finalmente y tras varias acusaciones, así como otras presuntas irregularidades que se viven al interior de la UTTecam, los afectados exigen la renuncia de la rectora, Karina Fernández Patricio; de lo contrario, se verán obligados a realizar manifestaciones con apoyo de la sociedad civil del municipio donde se ubica la institución.