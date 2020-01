El diputado Juan Pablo Kuri Carballo, señaló que este año se espera sea aprobada en el Congreso de Puebla la iniciativa de reforma a la Ley Bienestar Animal para prohibir la mutilación de especies con fines “estéticos” y sea sancionada hasta con 1.6 millones de pesos.

Recordó que fue en el primer período ordinario de sesiones del segundo año legislativo cuando presentó una iniciativa para la protección de los animales, la cual estable sanciones específicas para quienes realicen mutilaciones con fines estéticos, sin justificación médica.

Precisó que la iniciativa de decreto pretende derogar la fracción IX del artículo 17, reforma y adiciona el artículo 18, ambos de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla.

"La mutilación con fines estéticos se ha arraigado en la sociedad como un acto normal y natural hacia los animales domésticos principalmente".

"Cada día se ha vuelto más común encontrar animales con la cola y orejas cortadas y en casos más extremos pero también reales, con las cuerdas vocales seccionadas y con las garras y dientes extirpados, convirtiendo este tipo de acciones en un sufrimiento innecesario y fuera de cualquier justificación".

El legislador expresó: “Siempre es importante dar los primeros pasos en la búsqueda de algún cambio, aunque a primera vista estas acciones parecieran radicales porque sabemos que al inicio esta propuesta será vista con mucha reserva ya que se intenta prohibir un acto que parece ser necesario para los animales pero que no cuenta con sustento médico o de alguna otra índole a su favor, simplemente se trata de una costumbre imperante en la sociedad actual y que proviene de costumbres antiguas y deben ser erradicadas en favor del bienestar animal y como un acto que sirva para afianzar nuestro compromiso en favor de nuestros animales".

Informó que la propuesta, en otras partes del mundo ya es una realidad, por lo tanto, se debe tomar a manera de retroalimentación "todos aquellos ejemplos que nos ayuden a mejorar como sociedad y más aún aquellos ejemplos que garanticen la integridad y el libre desarrollo de cada integrante de la sociedad poblana".

"El 13 de noviembre de 1987, se firmó el convenio europeo sobre protección de animales de compañía, del cual son partícipes por haberlos ya ratificado 24 países, de los cuales siete lo han aplicado en parte y los restantes 17 países lo aplican en su totalidad, El último país en integrarse a lo estipulado por el convenio fue España durante el año 2018, dicho tratado establece lo siguiente".

ARTÍCULO 10, Intervenciones quirúrgicas:

1. Se prohibirán las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no curativos y, en particular: a. El corte de la cola; b. El corte de las orejas; c. La sección de las cuerdas vocales; d. La extirpación de uñas y dientes.

2. Sólo se permitirán excepciones a estas prohibiciones: a. Si un veterinario considera necesarias las intervenciones no curativas, bien por razones de medicina veterinaria, o bien en beneficio de un animal determinado; b. Para impedir la reproducción.

3. Las intervenciones en las cuales el animal vaya a sufrir o pueda sufrir dolores intensos sólo podrán efectuarse con anestesia y por un veterinario o bajo su supervisión.

4. Las intervenciones que no requieran anestesia podrán ser efectuadas por una persona competente con arreglo a la legislación nacional.

Kuri Carvallo señaló "la cola y las orejas, tienen un papel importante para la comunicación de las mascotas, ya que con el rabo expresan si un animal está contento, asustado o agresivo, por lo tanto, al cortarlo se generan accidentes por ese tipo de confusiones, además la cola es una extensión de la columna vertebral, por lo que al mutilar se le produce pérdida de equilibrio y agilidad, ya que la cola es el timón de los animales; en el caso de las orejas, al cortarlas, comunica un estado permanente de agresividad y alerta. Este tipo de cortes también es causante de otitis, ya que automáticamente las orejas los protege durante los baños, pero sin ellas quedan sumamente vulnerables a esa enfermedad que es dolorosa, larga y costosa de atender".