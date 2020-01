La Secretaria del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, aseguró que todavía no se presentan amparos contra el nuevo reglamento sobre uso de bolsas de plástico, aunque hay amenaza de cámaras empresariales poblanas de recurrir a esta medida.

No hay un solo amparo, agregó, sin embargo, afirmó que todavía no se pueden presentar, porque medida todavía no entra en vigor, sin embargo, no es anti plástico, pues trata de modificar los patrones de conducta social y abonar a favor del equilibrio ambiental.

Sin embargo, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, dijo que habrá un periodo de sensibilidad y adaptación para la medida, que será de 120 días, es decir, de 4 meses, además, también está habilitado el espacio para las denuncias ciudadanas en la propia dependencia y al 072.

El director de Medio Ambiente de la comuna, Ismael Couto Benítez, dijo que las sanciones serán de hasta 30 Unidades de Medidas y Actualización -UMA-, es decir, de 2 mil 500 pesos aproximadamente, para tienditas, papelerías, mercería y pequeños negocios y de hasta 300 UMA para grandes cadenas comerciales y supermercados, traducidas en 25 mil 347 pesos al cambio de 2019.

Aceves López aclaró que la decisión no es una medida unilateral, por lo que también sostendrán reuniones de trabajo con las cámaras empresariales para poner en la mesa la importancia de la medida.

Además, dijo que no están prohibidas las bolsas negras para la basura, que ya tienen un proceso de reciclado, por lo que tampoco se sancionará a quienes las producen, que pueden seguir con ese trabajo, y tampoco se previeron sanciones en contra de los ciudadanos que las utilizan para tirar la basura.

Con información de Megalópolis.mx.