Sin psicólogos, médicos, peritos, poco presupuesto y salarios bajos, así como con seis automóviles robados, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla opera en la defensa de las garantías individuales.

En medio de estos problemas, se enfocarán en el 2020 a revisar o supervisar los temas de feminicidios y linchamientos, reveló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Félix Cerezo Vélez.

En entrevista para Intolerancia Diario, señaló que han recibido la institución por la parte administrativa y de presupuesto en dichas condiciones.

Dicha situación es una parte del porqué la gente no presenta sus quejas, ya que reconoció, las mismas eran archivadas luego de uno o dos meses de presentadas.

“Se encontraron detalles en la revisión, como la falta de seis vehículos, que supuestamente fueron robados por delincuentes, el seguro pagó y el dinero ya se ingresó a la administración”, aseveró el ombudsman.

De este modo, indicó Cerezo Vélez que buscarán coadyuvar con las autoridades con estudios o propuestas para frenar los feminicidios y linchamientos, que son los mayores problemas que se han encontrado en la entidad.

El panorama: Feminicidios y linchamientos

-¿Qué panorama hay de Puebla con la violación de derechos humanos?-

-Tengo un panorama cierto, linchamientos, es preocupante, no solo es exclusivo de Puebla, es regional, que implica Hidalgo, Ciudad y Estado de México- respondió sin titubear Félix Cerezo.

“De cierta manera se hace el análisis, porque en junio y julio hubo muchos linchamientos, pero no hay quejas”, dijo.

“Asimismo los feminicidios, una situación que se originó desde las Muertas de Juárez, ahora en Puebla ha sido muy recurrente, desde 2016 algunas organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Genero”.

Recordó que hasta 2019 se hizo el planteamiento y se decretó la Alerta con observaciones y varias recomendaciones.

“Sobre esa no diría que hay una crisis de derechos humanos, sino son cuestiones sociales, que tienen varias modalidades y mecanismos del por qué se generan”.

De este modo, adelantó que la CDH buscará diagnóstico de las razones de los feminicidios y el abatimiento, porque de cierta manera desde que se emitió la Alerta de Género no ha bajado, sino se ha incrementado.

Sin dinero

Aunque el presidente de la CDH, Félix Cerezo, señaló que encontró bien las finanzas, solo hay un presupuesto de 22 millones de pesos autorizados por el Congreso, la mayoría es aplicado para nómina.

“Encontré los salarios muy exiguos para los trabajadores de 8 mil pesos mensuales, son condiciones que no hay sido indexadas a la realidad”, señaló.

Por lo tanto, indicó que de mi programa de trabajo está la creación de una tercera visitaduría que de atención a víctimas, al no contar con suficientes psicólogos, peritos ni médicos.

“Contamos con un psicólogo y un solo médico que hace de todo”, resaltó.

-¿Van a solicitar más recursos?-

-Hemos pedido una ampliación justificando las propuestas de trabajo, como la creación de un centro de investigación de derechos humanos, necesitamos investigadores y especialistas.

“Los funcionarios aquí con dos visitadurias, cada una tiene seis visitadores adjuntos y un área de quejas que tiene 4, estamos hablando de 16 visitadores”, detalló.

“Hacen de todo, investigan, capacitan, acompañan a víctimas, por eso no se dan abasto”, dijo.

Sin quejas

Reconoció el ombudsman que las personas agraviadas o víctimas, no tienen la cultura de presentar una queja.

“He revisado algunos expedientes relevantes y la mayoría, muchos casos se sacan de notas periodísticas de oficio”, señaló.

“La gente no viene a presentar quejas, puede ser porque a veces no saben que existe una Comisión y para qué es o los que vinieron por alguna situación, no obtuvieron lo que buscaban y no regresaron”, dijo.

“Queremos cambiar la imagen, aunque no tenemos para una campaña de marketing”, dijo.

“Me he estado acercando con organizaciones, por ejemplo de transgenero o débiles visuales y casi les ruego que me presenten sus quejas y no lo hacen”.

“Por ejemplo para los débiles visuales, las líneas que están en las calles, necesitan señalamientos, pero no se quejan”, dio por ejemplo.

“Los de transgénero con lo del matrimonio, no lo presentan, estoy revisando y de verdad se trabajar en esto, se cómo se tramita y resuelve una queja, sé todo el camino”.

Por lo tanto, señaló que ha pedido al personal de CDH agilizar los trámites.

“La dirección de quejas la recibía y luego la investigaban, la tenían ahí uno o dos meses y luego las archivaban, eso no lo tienen que hacer, eso lo tiene que hacer el visitador adjunto con el general. He indicado que cuando llegue la queja se remita inmediatamente a donde corresponda”, explicó.

-¿Cómo cambiar la mala imagen que dejó la pasada administración (de Adolfo López Badillo)?-

-Primero una campaña de posicionamiento de qué es la Comisión, el planteamiento es escuchar, ayudar y servir.

“La idea del mi administración es que haya calidad y calidez, porque la gente viene con el ánimo de qué la ayudes, con un respeto a la institución”.

“Todo quejoso tiene derecho a ser escuchado, pero tampoco puede invadir, porque es una institución donde se realiza una función”, dijo.

Señaló además que pondrá un área dónde atender a los quejosos, donde se dará recibimiento y trámite, pero esperando los términos de análisis y procedimientos de aceptación, lo que se hace en 15 días.

“Habrá una sala donde llegará un psicólogo para que los escuche a quienes lleguen alterados, y diseñar mecanismos más accesibles a la ciudadanía”.

Sobre el diseño de quejas por WhatsApp y correo electrónico, a través del mensaje, señaló que se recibieron alrededor de 50 casos y luego el visitador se comunicaba con ellos vía telefónica.

“He pedido al área de sistema, que se establezca una aplicación donde se cubran datos informativos y al final ratificar las quejas y no sean anónimas”, dijo.