Después del retiro del vinil reportado como talavera en fachadas de hospitales en el periodo de Rafael Moreno Valle, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta anunció que serán pintados en colores beige o blanco, sin colores partidistas.

Barbosa Huerta desmintió que el retiro del sello morenovallista, cueste a la federación 80 millones de pesos, pues aclaró que hay partidas presupuestales que vienen del Gobierno Federal y que son destinados para la remodelación de los nosocomios, pero no exclusivamente para quitar o poner fachadas.

El único error y que a tiempo se subsanó fue la intentona de pintar las unidades en color guinda, situación que “fue una babosada, eso sí no me gustó a mí y pedí que quiten ese color, quiten ese color, pongan un color normal de hospital que es beige o blanco, son colores de hospital, no pinten nada que es color guinda. Quién es el que decidió color guinda, babosos, pero por lo demás nada que ver”, dijo el mandatario local.

La decisión de retirar el vinil de los hospitales es acertada, pues el mandatario local refirió que “quienes pusieron eso, pensaron que iban a gobernar para siempre, eso es lo que pensaban, que iban a gobernar para siempre, su sensación, así transmitían su forma de pensar en relación al gobierno, que iban a gobernar para siempre”, señaló.

En este orden, el mandatario local detalló que el gasto para la remodelación de los nosocomios es dinero etiquetado desde la federación, pero además las licitaciones son públicas y la cantidad de dinero ocupada para este rubro se ocupa de forma transparente.

“Las licitaciones públicas federales ya tienen un destino, no es tomado por Puebla, nosotros no decidimos que fuera para remodelación de unidades médicas, no decidimos eso, esa licitación venía para que la cantidad de dinero fuera para remodelación de unidades médicas, mantenimiento y remodelación, dentro del mantenimiento y remodelación que no es la fachada son muchos conceptos, son más de 30 uno de ellos incluimos la fachada”, refirió.

Fue la semana pasada cuando miembros del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la remodelación que se hace a los hospitales poblanos, al afirmar que se retiraba talavera de las fachadas, aunque en realidad se trató de vinil marcado con los colores del partido por el que gobernó Rafael Moreno Valle, quien ordenó pintar de blanquiazul diversos espacios públicos, incluso algunos que contienen sus iniciales.