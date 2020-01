Esta semana arrancaron los operativos para detectar y retirar de circulación unidades del transporte público piratas, pero además por medio de la Secretaría de Transporte habrá una revisión con el objetivo de observar los avances para la modernización que consiste en la instalación de cámaras y botones de pánico; en tanto que el subsidio a concesionarios quienes ofrecen descuentos ya está disponible.

Será el siguiente mes cuando se cumpla el plazo marcado por el gobierno del estado y con ello todas las unidades tengan tecnología instalada con el objetivo de atender emergencias, inhibir asaltos y que los usuarios estén garantizados respecto a un buen servicio.

Mientras tanto, el gobierno del estado ya cuenta con los recursos para liberar subsidios al transporte público que otorga descuentos a estudiantes, personas de la tercera edad y a personas con discapacidad.

“Ya hubo el registro de 3 mil 500 concesiones, no por más que se les ha ayudado no habido más registro que eso, el dinero ya está a disposición, está listo para pagar los subsidios, no tenemos ningún problema, pero los gobiernos no pagan en efectivo, los gobiernos pagan en transferencias, pagan lo más que puedan pagar, por lo menos en transferencias en cuentas bancarias, nosotros estamos listos y estamos avanzando bien”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario local anunció que solo se espera que los concesionarios del transporte público cumplan con los documentos para que se hagan las transferencias correspondientes, pues enfatizó en que el gobierno del estado no libera dinero en efectivo.

“Esa modernización, habrá banderazo donde tiene que haber mejor transporte, tecnología y esta semana, comenzaron los operativos en cruceros contra los piratas para que no haya. Los que se quejan de los piratas tienen piratas. Quiénes tienen piratas, los transportistas, son los propios transportistas, son los propios que se quejan y meten vehículos piratas. Hoy ya hay operativos contra unidades pirata y no vamos a permitir ni un solo pirata en Puebla y vamos a empezar a expedir ciertos permisos de ruta verdaderamente justificados”, dijo el mandatario local.

Y es que, el incremento a la tarifa del pasaje, desde octubre del año pasado, fue condicionado, es decir, los transportistas tienen que garantizar un buen servicio y seguridad a los usuarios, por ello es que las unidades deben contar con equipo de tecnología que estará conectada directamente a los cuerpos de seguridad para atender acciones de emergencia.