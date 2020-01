No es posible que Puebla abarque el 40 por ciento de las tomas clandestinas de Gas Licuado de Petróleo (LP) consideró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, quien puntualizó que el Gobierno del estado colaborará con el Gobierno Federal con el objetivo de esclarecer las cifras y atender este problema en el estado.

Entrevistado en el marco de las Jornadas Ciudadanas, el funcionario estatal refirió que el robo de combustibles es del orden federal, pero el Gobierno del Estado está dispuesto a colaborar para erradicar este problema social, aunque consideró que las cifras que emiten las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) son altas, comparadas con otras entidades, en donde también hay tomas clandestinas.

"Pemex ha dicho que en lo que corresponde al robo de combustible o a robo de hidrocarburo o de gas Puebla, el número de tomas representa el 40 por ciento del total, entonces por eso la mesa de seguridad solicitó de manera oficial solicitó la información para saber exactamente si es el 40 por ciento que nos parece demasiado alto o si es otro número, la idea es trabajar muy de la mano", dijo el funcionario estatal.

Será esta semana cuando autoridades de Pemex y autoridades estatales concreten una reunión con el objetivo de conocer las cifras y a partir de esto establecer estrategias para el combate a la delincuencia organizada, pues así lo adelantó el gobernador, Miguel Barbosa.

"El tema del huachigas es en primer lugar del orden federal, de Pemex porque ellos saben dónde están los ductos, quiénes tienen las medidas de presión porque baja la presión cuando hay una toma clandestina, lo que nosotros queremos es abonar y estar encima tanto el gobierno estatal, como es el ejército nacional, para tratar de ayudar y coadyuvar, pero necesitamos coordinación estrecha con Pemex, para que ese esfuerzo sea mejor, la intención del gobernador es que Pemex nos dé las cifras oficiales que tiene y por otro lado que haya una mejor coordinación con la empresa paraestatal", refirió.

Nombrará Miguel Barbosa a titular de Comisión de Personas Desaparecidas

Por otra parte, Fernando Manzanilla Prieto, adelantó que el gobernador nombrará al titular de la Comisión de Personas Desaparecidas, esto luego del proceso de selección al que se sometieron algunos aspirantes, el año pasado.

En tanto, dijo que esta Comisión no está paralizada, toda vez que es la titular de la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel, la responsable de atender los asuntos.

"Ya está operando la Comisión y está bajo la supervisión de la Secretaria, Raquel Medel, quien está encargada del área, todo el proceso lo vio ella. El gobernador habría definido que en enero estaría definido, mientras, la estructura ya está operando, hoy en día", dijo.

Actualmente son 30 personas las que integran la Comisión para Personas Desaparecidas en el Estado, mientras que de acuerdo a las cifras que emitió el gobierno federal el pasado lunes, en Puebla hay 423 personas reportadas como desaparecidas, tan solo en un año un mes que es el periodo del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fernando Manzanilla firme en SEGOB

El secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto rechazó su salida de la dependencia estatal y conminó a "no hacer caso a chismes", esto ante los trascendidos de su separación del cargo para nuevamente asumir la diputación federal.

"No hagan caso a chismes, no hagan caso a buenos deseos de algunos o malos deseos de otros, mejor consideremos que no pasa nada hasta que pase. Dejémoslo en lo que acabo de contestar", dijo el funcionario.

Entrevistado, en el marco de las Jornadas Ciudadanas, Manzanilla Prieto desmintió su salida de la dependencia estatal y reiteró que "no pasa nada hasta que pase", con ello refirió que está enfocado a trabajar en la labor que le confió el gobernador, Miguel Barbosa.

Fue el lunes cuando el mandatario local rechazó la llegada de Carlos Meza Viveros a esta dependencia estatal, a pesar de que fue uno de sus más cercanos colaboradores en la pasada campaña electoral.