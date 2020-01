Al recordar que durante febrero de 2019 se realizó la cumbre “La Protección de los menores en la Iglesia”, la periodista Valentina Alazraki mencionó que dicho encuentro impulsó la implementación de medidas para denunciar casos de abuso en contra de menores de edad.

“El Papa ha tomado una serie de medidas muy importantes sobre la obligación de denunciar, si cualquier religioso, sacerdote, monja, si ve algo si está al tanto de un caso de abuso, lo tiene que denunciar y eso me parece algo muy importante, así como las medidas que han tomado recientemente sobre la abolición del Secreto Pontificio en esos casos”, señaló la periodista.

Respecto al fin del Secreto Pontificio, la corresponsal en el Vaticano expuso que la eliminación de esta norma permitirá a las víctimas de abuso conocer las sentencias aplicadas a los presuntos responsables o en su caso permitir a la justicia civil acceder a documentos.

Alazraki dijo: “muchas veces las víctimas no estaban enteradas de todo el proceso y muchas veces había una sentencia y las víctimas no lo sabían porque no podían tener acceso a los documentos o juzgados civiles pedían documentación al Vaticano y bajo el pretexto o la norma del Secreto Pontificio pues no daban documentación y ahora la tienen que dar".

Presenta libro “Un viaje al corazón de la fe”

La decana del cuerpo de prensa del Vaticano, estuvo de visita por Puebla, para la presentación de su libro “Un viaje al corazón de la fe”, un texto que explica cada rincón de la Santa Sede y además se detallan los momentos históricos de la misma.



La periodista comentó: “es una especie de guía como si ustedes leyeran una guía del Vaticano, pero no una guía que se compra y que explica desde el punto de vista artístico, histórico, obviamente son valiosas, pero no es esto (…) lo que yo quise hacer fue llevarlos de mi mano, como creo haber hecho en los últimos 45 años de alguna manera al Vaticano”.