Más de mil 200 ejidatarios del municipio de Oriental acusaron que la compañía con la razón social “Gas del Noroeste”, de manera arbitraria, está instalando su tubería dentro de los tubos del agua potable, además de invadir las tierras de uso común; los afectados aseguran contar desde el 2012 con un documento que ampara el ejido que fue emitido —en su momento— por el Registro Agrario Nacional. Mantendrán parcialmente bloqueada la carretera Oriental-Tepeyahualco hasta lograr un acuerdo entre el Estado y la empresa privada.

Y es que, de acuerdo con uno de los integrantes de la Comisión de Representantes de los ejidatarios, Pedro León Sánchez, desde hace 3 años que la gasera pretendía instalar su tubería sin autorización y fue hasta este 7 de enero de 2020 que invadieron las tierras de uso común, instalando su tubería dentro del ducto de agua potable que recorre la región y que es considerado una de las cuencas más grandes del país.

“La compañía de Gas del Noroeste, cuyo representante legal es Antonio Díaz Díaz, de manera arbitraria se metió a las tierras de uso común (a orillas de la carretera) para meter su tubería de gas, sin pedir el permiso a los ejidatarios para realizar estos trabajos, abusando nuestros derechos, pues no existe ningún pago expropiatorio, ni de indemnización y es mentira que estas tierras estén expropiadas.

“Desde el 2012, contamos con un documento que ampara el ejido y que fue entregado —en su momento— por la entonces delegada del Registro Agrario Nacional, Violeta Reyes Blanco, documento que sigue vigente”, refirió.

Expuso también que ya han tenido reuniones con el representante de la Gasera antes citada y con las autoridades de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, hasta la fecha, aseguran que solo les han alargado el proceso para llegar a un acuerdo “en repetidas ocasiones les hemos exigido el estudio de impacto ambiental e incluso, tanto el secretario y director de delegado de Gobernación aseguraron que nos iban a dar una solución y solo nos han visto la cara”.

León Sánchez refirió que el representante legal de la compañía de Gas le había exigido a los ejidatarios que conformaran una comisión registrada ante notario para poder dialogar y pese a que éstos últimos cumplieron con dicha solicitud, siguen actuando presuntamente de manera arbitraria.

Daño ambiental

El representante de los ejidatarios acusó también que la compañía ha estado haciendo perforaciones y excavaciones introduciendo un tubo para gaseoducto a lo largo de aproximadamente 4 kilómetros “perturbando y dañando la propiedad y posesión del bien ejidal, sin permiso de ninguna especie, ni derecho alguno; además, de que al instalarlo a escasos 50 a 2 metros de profundidad aproximadamente, estaría afectando a una de las cuencas hidrológicas más grandes del país, que abarca desde Grajales, el Pico de Orizaba y Oyameles”.

Indicó que, con el presunto apoyo del alcalde de Oriental, nombraron a un comisariado (cuando, señala, que ésta figura no existe en el municipio) y con autoridades de la Procuraduría Agrario, del Registro Agrario y de la Secretaría de Infraestructura del Estado levantaron una minuta para, supuestamente, iniciar con los trabajos de excavación dentro del ejido.

“El presidente municipal no tiene la facultad para autorizar en terrenos de uso común, pero levantaron una minuta con la que se están amparando pese a que no existe comisariado ejidal en Oriental, actuando en contubernio con las autoridades, cuando ninguno está facultado para dar el permiso”.

De las amenazas y la exigencia

Por otro lado y derivado del conflicto, León Sánchez aseguró que fueron amenazados por el propio representante legal de la Gasera “nos dijo que nos iba a echar al cártel de la zona para que nos aplaquemos. E incluso, presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, recibida el pasado 20 de diciembre de 2020 por violaciones a los derechos humanos como son de propiedad, posesión, trabajo, alimentación, libertad, debido proceso, asociación, reunión, manifestación, vida libre de violencia, entre otros que constituyen delitos de abuso de autoridad en modalidad de invasión y los que resulten de la investigación respectiva.

“No estamos en contra del progreso, solo queremos que no violen nuestros derechos como ejidatarios y las cosas se hagan bien pues de no hacerlo, tendremos una bomba latente con la instalación del gaseoducto. De no darse el acuerdo, mantendremos un campamento en la carretera Oriental-Tepeyahualco”, concluyó.

Cabe mencionar que, de acuerdo al video y fotografías enviadas por la corresponsal del portal de noticias regional Teziutlán en Línea, Candy Santander, la comisión de los representantes de ejidatarios, conformada por 10 integrantes, fueron presuntamente intimidados por cerca de 100 elementos de la Policía Municipal de Oriental y del Estado.