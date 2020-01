El coadyuvar en reforzar la seguridad en Puebla, además para fortalecer la estrategia de seguridad de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el rector Emilio José Baños Ardavín, advirtió el despliegue de 80 elementos de seguridad por los alrededores del campus estudiantil.

Subrayó que la UPAEP de forma continúa sus propios protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y del propio Barrio de Santiago, sede de la institución.

Después del tradicional corte de Rosca de Reyes Magos, el catedrático puntualizó que en la entidad enclavada en el vetusto Barrio de Santiago, levantado en el siglo XVI, se realizan en varios lapsos del año acciones de revisión con apoyo de elementos caninos para verificar que entre las pertenencias de la comunidad universitaria no existan sustancias o productos que no estén relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Baños Ardavín precisó que cada universidad en Puebla aplica sus propios protocolos de revisión y vigilancia, con el propósito de garantizar la integridad y tranquilidad de la comunidad universitaria, pero con el plus que también funciona para la tranquilidad de los pobladores de ese gran perímetro de la Angelópolis.

“Cada universidad tiene sus protocolos, en nuestro caso, hemos tomado algunas medidas de carácter de vigilancia y de control de acceso; la vigilancia interna con cámaras de video-vigilancia y rondines frecuentes (de los elementos de seguridad); las comunidades son muy amplias”.

No es tema estricto de la universidad

Además priorizó que la inseguridad no es un tema que estrictamente debe abordar la universidad frontalmente, pero ante las circunstancias que se viven en Puebla, ahora tienen que invertir para mejorar el panorama de seguridad.

#Ahora 💡 El @RectorUPAEP, Emilio José Baños Ardavín, advierte que la inseguridad que vive Puebla requiere una buena estrategia, además se debe reforzar el trabajo de la autoridad encargada de impartir justicia.



Recordó que los ciudadanos deben exigir seguridad a las instancias gubernamentales, pero también se deben se deben cuidar los unos a los otros.

Bajo esa perspectiva el rector urgió a las autoridades garantizar un programa de prevención y combate de la inseguridad en Puebla para dar certezas a los ciudadanos.

La asignatura de la seguridad, reiteró, es muy complejo por ello la insistencia que se necesita una gran convocatoria para que todos los actores participen como sociedad.

El reto de la seguridad no es solo equipamiento, no es solo elementos y no es solo compensación; es la integración de éstos aspectos esenciales en la columna vertebral de la seguridad, valoró.