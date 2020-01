Distintos ayuntamientos iniciaron el 2020 con dificultades financieras ante recortes presupuestales, lo que ha derivado en la baja de personal, en algunos casos.

Los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula, así como Coronango, comenzaron este año con la entrega de obras y equipamiento, pero también con análisis del presupuesto para hacer recortes de austeridad.

Incluso, se ha tenido que prescindir de personal, sin embargo, ninguno de los programas sociales será recortado, por lo que se seguirá beneficiando a miles de personas.

Entre ajustes y proyectos en Coronango

El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, detalló que ante los recortes, no se pudieron recontratar a por lo menos 40 empleados, quienes concluyeron su contrato el pasado 31 de diciembre de 2019.

Reconoció que el único programa social que disminuirá en apoyos, será el de vivienda, al entregarse este año 50 cuartos adicionales, luego de que en el año pasado fueron 100 los apoyos.

“Hicimos una revisión de los programas, se van a mantener, hay ajustes como en el caso de vivienda, pero en los demás se mantendrán los apoyos”, aseguró.

Detalló que mantendrán programas como el de Sembrando Esperanza, para que el campo siga teniendo apoyo, con la entrega de tractores, fertilizante y semillas.

Asimismo se mantendrá los programas de Dignificando Hogares y Piso Firme, en algunos casos con apoyos de empresas socialmente responsables.

Detalló que el presupuesto total para 2020 será de más de 160 millones de pesos, pero los recortes de más de 15 millones de pesos de recursos estatales si les pega, sobre todo en nómina.

“El objetivo es seguir trabajando con la misma intensidad, que no se vean afectados nuestros programas sociales con la reducción de presupuesto”, dijo.

“Hubo ajuste, algunos compañeros tuvieron que salir de la administración, al final cuidamos esa parte, muchos tenían contrato que terminaba el 31 de diciembre y ya no lo renovamos por la situación financiera”, detalló.

Indicó que la gente que no renovó contrato estaba en las áreas administrativas, pero no en las operativas, ni de seguridad.

“Por el recorte cerca de 15 millones de pesos dejará de percibir Coronango de participaciones”, dijo al señalar que todavía harán una revisión con las autoridades estatales.

“Será en una reunión con el área de Finanzas, para saber por qué hay un recorte y si está fundado y motivado, tampoco tendremos problema”, refirió el alcalde.

San Pedro Cholula, va por más presupuesto

Luego de entregar equipamiento por cerca de 300 mil pesos al Sistema Operador de Agua de San Pedro Cholula, el presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, a diferencia de Coronango, señaló que habrá aumento a los salarios de trabajadores.

Reveló el alcalde que se está buscando un techo financiero de 560 millones de pesos, luego de que en 2019 fue cercano a los 500 millones de pesos, el que tuvo una ampliación.

Indicó que esto es gracias a la buena recaudación y algunos apoyos extraordinarios que dio el gobierno estatal, como el programa Peso a Peso, utilizado para obras.

“Vamos a seguir trabajando a ver si este año llegamos a los 600 millones de pesos, es un tema de recaudación, que se analiza en la Secretaría de Hacienda, a mayor recaudación puedes poner un techo financiero mayor”, dijo.

La recaudación del impuesto predial va muy bien, adelantó, “la gente está pagando de una manera excepcional, eso ha permitido ir creciendo el techo financiero”, dijo al afirmar que en 2021 se podría llegar a algo similar al de su vecino San Andrés Cholula.

“Hoy le vamos a apostar al hospital y a las guarderías, así como rehabilitación de unidades deportivas”, adelantó.

Señaló que el 2020, se dará impulso a la seguridad, drenajes y diversas obras.

Incluso reveló que el año pasado fueron dados de baja 25 elementos de la Policía Municipal, porque no hicieron bien las cosas. “No me voy a tentar el corazón en ese sentido, si buscamos que sea un gobierno honesto, no vamos a permitir actos de extorsión y corrupción”, afirmó.

San Andrés, por su mejor año

Entre enero y febrero se hará entrega de distintas obras anunció la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, el inicio de varias más de gran envergadura, mismas que beneficiarán a miles de ciudadanos sanandreseños, al afirmar que será el año de la seguridad.

De este modo, pidió administrar los recursos de la manera más eficiente, al anunciar un plan de austeridad, en busca de la eficiencia laboral.

“Espero que esté sea el mejor año de nuestra administración”, sostuvo la alcaldesa, al enumerar una serie de proyectos para el 2020, además de estrategias para el combate a la inseguridad.

Durante la primera ceremonia a la bandera del año, la alcaldesa señaló que hay una oportunidad para renovar el gobierno en todos los sentidos.

Por lo tanto, afirmó que se redoblarán esfuerzos para trabajar por el bienestar de los sanandreseños siempre enalteciendo el lema de gobierno “Valores que hacen gobierno”.

En su oportunidad, pidió a los trabajadores del ayuntamiento a ser justos en su labor de beneficiar a los que más necesitan.

Asimismo, Pérez Popoca reiteró que el 2020 es un año en que se requiere de mayo compromiso, como una nueva oportunidad para renovarse en todos los sentidos.

“Para que no se nos olvide porqué llegamos a ser gobierno y para quienes llegamos a ser, no para una clase política, ni para el empoderamiento económico, sino para los que menos tienen”, refirió.