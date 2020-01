Ante la instalación de macetas y bolardos en diferentes zonas de la capital poblana, las críticas por parte de automovilistas y sectores empresariales no se hicieron esperar. En la mesa de Off The Record platicamos sobre las distintas perspectivas alrededor de la polémica medida del ayuntamiento.

"¿Queremos ciudades en las que dediques más de diez días de tu vida al año en trasladarte? (...) critico de la autoridad que los nuevos señalamientos no los entiende ni Dios Padre, no están ni homologados y dónde está la estrategia de educación y comunicación que explique las medidas", cuestionó el experto en temas de movilidad y ciudad, Julio Glockner.

En la opinión de Luis Enrique Sánchez, la colocación de este mobiliario urbano es una medida única que debe ser multifactorial y que debe ir acompañada de la educación vial que se necesita fomentar en la ciudadanía, para que se entienda con argumentos y se convenza de cooperar para vivir mejor.

"Hay que reconocer dónde sí funciona, pero hay otros lugares donde simple y sencillamente no solo son infuncionales, sino que se vuelven un peligro, generan complicaciones, tráfico, contaminación y estrés (...) en este caso de bolardos y macetones, valdría la pena que valoraran en dónde se excedieron y dónde funcionan", aseveró Enrique Núñez.

En tanto, Erick Becerra calificó el problema como una falla general, donde autoridades se equivocan al regular a los automovilistas, los peatones no caminan sobre las banquetas o no cruzan en las esquinas, los ciclistas no llevan casco, entre otras fallas que revelan errores de parte de todos.

¿Qué tipo de estrategias debe fomentar la autoridad municipal para hacer de Puebla una mejor ciudad?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord