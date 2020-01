De regreso a escenarios poblanos, llegan con su nueva gira la compañía dancística Lord of the Dance con Dangerous Games. La cita el jueves 13 de febrero a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano.

Cabe destacar que la compañía irlandesa, actuará por las principales plazas del país después de una serie de presentaciones por China y Taiwán.

En la República Mexicana solo estará en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Querétaro.

Recordando

Lord of the Dance es una producción de danza y música irlandesa, creada, coreografiada y producida por el famoso bailarín, irlandés-americano Michael Flatley, acompañado por la espectacular música compuesta por Ronan Hardiman.

Michael Flatley, cambió la cara de la danza irlandesa para siempre, con la impresionante creación de Riverdance y posteriormente ha dirigido y producido exitosos espectáculos como Feet or Flames y Celtic Tiger. Michael rompió el molde del tradicional baile irlandés al incorporar movimientos del torso y al crear patrones de ritmo vanguardista, llevando súper producciones a todo el mundo.

Del espectáculo

Más de 20 años avalan este tipo de producciones, cargadas de energía por medio de la danza acompañada de la música y otros elementos como la escenografía y vestuario. Ahora con Dangerous Games, se combina la tradición de Lord of the Dance con una nueva y espectacular escenografía, dando el público más exigente saldrá fascinado del show.

50 artistas en escena y talentos de todo el mundo, serán los encargados de dar magia a las espectaculares escenografías, donde se funden todos en uno solo. Dirigidos por su creador Michael Flatley, quien conceptualiza el espectáculo y las ideas de cada producción, quien espléndidamente potencializa este espectáculo cargado de ritmos en estos juegos peligrosos.

Importante destacar que “Lord of the Dance: Dangerous Games”, se estrenó en el célebre Teatro del Paladio en el West End de Londres en el 2014, posteriormente tuvo otra temporada en el Teatro Dominion en el 2015 y en 2016 empezó la gira internacional.

De su creador

Michael Ryan Flatley, nacido el 16 de julio de 1958 en Chicago, Illinois, es bailarín, flautista y coreógrafo irlandés estadounidense, que ha alcanzado el éxito internacional gracias a espectáculos como Riverdance y Lord of the Dance o Celtic Tiger.

Flatley comenzó a aprender danza a los 11 años y en 1975, se convirtió en el primer no europeo en ganar el Campeonato de Irlanda de Danza Irlandesa; similar éxito obtuvo como flautista, ganando en dos ocasiones el Campeonato de Irlanda en esta modalidad. También tuvo una corta carrera como boxeador, durante la cual llegó a ganar el Golden Gloves Championship de Chicago con 17 años.

Entre 1978 y 1979, formó parte de la compañía de danza irlandesa Green Fields of America y más tarde, en los 80´s, con The Chieftains. En los años 90 co-creó la coreografía del número de danza Riverdance junto con la también bailarína Jean Butler; esta coreografía obtuvo un gran éxito, en especial tras su aparición en el intermedio del Festival de Eurovisión de 1994. Flatley y Butler desarrollaron entonces un espectáculo completo a partir del número original. Tras la disolución de la pareja de bailarines por diferencias creativas, Flatley produjo, dirigió, coreografió y protagonizó su propio espectáculo, Lord of the Dance.

En 1998, Flatley creó otro nuevo espectáculo titulado Feet of Flames, que llevó de gira por los Estados Unidos entre 2000 y2001. Su último espectáculo hasta la fecha, titulado Celtic Tiger, se estrenó en julio de 2005 y expresa a través de la danza la historia del pueblo irlandés y su emigración a los Estados Unidos.

Flatley también apareció en varios programas de televisión estadounidenses, como Dancing with the Stars, en el ejerció como juez. También actuó junto con su troupe en el programa de la NBC Superstars of Dance, en cuya edición de 2009 Flatley actúa además como presenta