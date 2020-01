El gobernador Miguel Barbosa lanzó un llamado a los críticos de su administración a que contribuyan y sean parte de la estrategia de seguridad que implementa su gobierno, afirmó que acepta los reclamos, pero también requiere que esas criticas se conviertan en ayuda para hacerle frente a la inseguridad.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia







Ante las críticas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el gobernador, afirmó que acepta las críticas y reclamos, pero señaló que hay una estrategia de seguridad en marcha y es un tema en el que su gobierno esta enfocado; “nos la estamos jugando”, dijo.

“Quiero ayuda, quiero ayuda de todos, quiero que todos hagamos algo para construir la paz. Acepto reclamos, acepto reproches, pero quiero ayuda, no la quiero yo, la ayuda la necesita Puebla. Los que pueden que ayuden más, hay algunos que se dedican solo a criticar y no han puesto ni una cámara menos donado una patrulla, la crítica es buena, pero es mejor la autocrítica, la que se evalúa y todo gobierno que no hace crítica y autoevaluación no sirve, se pierde, pierde el piso”, dijo el mandatario local.

El mandatario local afirmó que su administración le inyecta recursos a la seguridad, es una de sus prioridades ante la demanda de los ciudadanos y celebró que en los primeros días de enero no se hayan cometido robo a trenes y en carreteras, ya que Puebla esta tapado en los principales puntos por donde ingresan los delincuentes.

“El gobierno del estado le va a entregar vehículos a la Marina, le va equipar a las unidades, le está apostando todo por la seguridad pública, nos la estamos jugando”, dijo el mandatario local durante su discurso al entregar 37 patrullas a igual número de municipios en donde se declaró alerta de género.

#Ahora 💡 El gobernador @MBarbosaMX entrega 37 patrullas a demarcaciones en las que hay alerta de género.



Lamenta que continúe la cultura de machismo.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/yY52fP0oyP — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 9, 2020

Y como parte de las estrategias de seguridad, la mañana de este jueves arreciaron las mesas de trabajo en materia de inteligencia entre los gobiernos del estado y federal con el objetivo de atender los delitos del orden federal y común.

Puebla listo para ser evaluado por Conavim

Al cumplir las recomendaciones que realizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el gobernador, Miguel Barbosa, refirió que su administración está listo para que se realice la evaluación y en su caso se levante la declaratoria de Alerta de Género en 50 municipios; sin embargo, refirió que este problema social es cultural y “todos tenemos que contribuir” para erradicarlo.

Este jueves se entregaron 37 patrullas y con ello atender a igual número de municipios que tienen alerta de violencia de género, unidades que fueron adquiridas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y que ayudarán para atender acciones a favor de las mujeres.

“Esta entrega de patrullas como parte de las previsiones para los municipios donde hay alerta de género es una muestra, si vieran que preocupación nos provoca a los integrantes de las mesas de seguridad de violencia intrafamiliar, todos los días, cuando hay ocho casos es bajito, de ocho a 15 es medio, de 15 a 25 es mediano, de 25 en adelante es preocupante, cuando los casos van más allá de la violencia intrafamiliar se convierten en lesiones y homicidios nos expresa el tipo de deformación el tipo de relaciones que hay en la sociedad poblana”, dijo el mandatario local.

El gobernador se pronunció por el combate a la cultura machista e hizo énfasis en que desde la administración estatal se implementan acciones en materia de igualdad sustantiva de género, de hecho resaltó la presencia de mujeres al frente de dependencias estatales y mandos medios.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Contratarán a dos mil policías

Por otra parte, para resolver el déficit de policías, señaló que su administración tiene la disposición presupuestal por el momento de contratar a 2 mil policías, pero éste número será incrementado paulatinamente.

#EnHilo 👉🏻 En un periodo no mayor a dos meses entregará 250 patrullas a los municipios. 🚓



En un lapso de dos meses se podrá ir a otras 150, además se compra armamento y tecnología.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/S4ZMeKmkae — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 9, 2020

Fue en el gobierno de Rafael Moreno Valle cuando se consumó el mayor número de despidos de elementos policiales estatales, por lo que en breve comenzarán la contratación de policías.