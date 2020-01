La Fiscalía de Género en Puebla arranca funciones con ocho millones de pesos, informó el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien además refirió que en los siguientes días se concretará a la titular de esta área.

"Estuvimos esperando a que se definiera el presupuesto destinado para la Fiscalía y ya estamos poniendo a disposición, tenemos ocho millones de pesos asignados de manera directa como parte de la estructura organiza se podrán destinar más recursos, es personal que está activo en la institución", dijo.

Entrevistado en el marco de la entrega de las 37 patrullas a igual número de municipios en donde se declaró Alerta de Violencia de Género, Higuera Bernal refirió que personal policial, periciales y de investigación principalmente fueron capacitados para incluirse en la Fiscalía de Género, mismos quienes laboran en los 50 municipios con declaratoria.

"La fiscalía ha capacitado a una gran cantidad de personal por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el Instituto Poblano de las Mujeres en tema de equidad de género con más énfasis en el personal policial, periciales y agentes del ministerio público quienes están en los 50 municipios donde se declaró la Alerta de Violencia de Género", dijo Higuera Bernal.

Higuera Bernal dijo que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta ha girado instrucciones para atender de manera oportuna y eficiente las denuncias que se presenten por el delito de violencia en contra de las mujeres, por ello es que el personal que estará integrado en esta área ha sido debidamente capacitado, pues es personal que ya trabajaba en la dependencia y que sólo será reasignación a nuevas funciones.

Y es que, como parte de las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) se giró un acuerdo por medio del cual se crea una área específica para atender la violencia de género.

No obstante, durante la pasada campaña electoral, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta se comprometió a abrir la Fiscalía de Género y con ello prevenir, atender y combatir la violencia en contra de las mujeres que en muchos casos termina en feminicidios.

Investigamos delitos no a políticos

En otro tema, Gilberto Higuera Bernal, rechazó que la Fiscalía General del Estado investigue a políticos, pues se enfocan a investigar delitos, esto en respuesta a los señalamientos del diputado José Juan Espinosa Torres, quien afirmó que las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito se tratan de un asunto político.

Incluso, el encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que las denuncias que en su momento interpusieron un grupo de panistas en contra del diputado José Juan Espinosa Torres, se tratan de carpetas de investigación que estaban archivadas y ahora se están retomando.

"No la Fiscalía no investiga ni a políticos ni a temas políticos, investiga delitos. Esa es una investigación que no inició recientemente, tiene años, ya lo daremos a conocer cuando resolvamos el caso, pero no es un caso que se esté iniciando, tiene años. La Fiscalía está concluyendo muchos casos que no se habían terminado y vamos a terminarlos todos. Fue por funcionarios gubernamentales en su tiempo", dijo.

El encargado de la Fiscalía señaló que las denuncias en contra de Espinosa Torres son por enriquecimiento ilícito y se procede de acuerdo a lo que marca la ley, sin fines políticos, pues "la fiscalía no tiene ninguna motivación que no sea estrictamente la aplicación de la ley", refirió.