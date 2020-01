Mientras el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) sostuvo que hubo una violación a la autonomía universitaria por la intromisión de la Auditoría Superior del Estado. El diputado Gabriel Biestro Medinilla advirtió que no se van a permitir chantajes, y sostuvo que hay una actuación apegada a derecho por parte de la Comisión Inspectora.

Durante la primera sesión del Consejo Universitario este año, el subcontralor José Ubaldo Ramírez presentó ante el Consejo Universitario un informe sobre la situación legal de la auditoría y visita domiciliaria que inició la ASE el pasado 5 de diciembre de 2019.

En el documento leído en el Salón Barroco se aseguró que fue inconstitucional la acción y acusó que se utilizaron mecanismos como un instrumento de presión y encima de los principios constitucionales de legalidad, confiabilidad e imparcialidad, lo que provoca que la revisión se vuelva un acto arbitrario.

"Convertir una excepción contenida en la constitución federal, aplicable solo para la Auditoría Superior de la Federación, en un instrumento de presión por parte de la Auditoría Superior del Estado que, a todas luces no tiene como eje de su actuación, la comprobación bajo los principios constitucionales de legalidad, confiabilidad e imparcialidad", informó.

El subcontralor señaló presuntas irregularidades cometidas por personal de la Auditoría Superior del Estado, entre ellas que quienes se ostentaron como comisionados de la autoridad fiscalizadora no lo acreditaron, ya que fueron omisos en exhibir y describir desde el inicio de la visita sus identificaciones, no obstante han solicitado la información de diversa información respecto a procesos no concluidos.

El funcionario universitario advirtió que al tratarse de procesos en trámite, se ha mencionado que dicha atribución ha sido conferida a la Auditoría Superior de la Federación en términos del Artículo 79, la cual: “(...) podrá iniciar fiscalización a partir del día siguiente hábil del ejercicio fiscal, y la existencia de una excepción a la regla, consistente en aquéllas situaciones que determine la ley derivado de denuncias”.

Mientras el texto del artículo 116 constitucional aplicable a las auditorías de los estados no lo contempla, por tanto, toda norma que atribuye alguna excepción a la regla general no concebida en la Constitución de la República será inconstitucional, lo que sí se destaca del citado artículo es que las auditorías locales sólo podrán revisar recursos locales.

Los integrantes del Consejo Universitario propusieron además hacer un exhorto al Congreso del Estado de Puebla para frenar los ataques injustificados por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.

El consejero y director del Instituto de Ciencias Sociales, Francisco Vélez Pliego, indicó que se debe analizar el exhorto para que el Poder Legislativo local y federal se pronuncie contra los actos ilegales del auditor del estado.

Rechazan violación a la autonomía

Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y Cordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, a través de las redes sociales afirmó que la auditoría aplicada a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) no tiene tintes políticos, sino el garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Sostuvo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión Inspectora del Congreso están actuando con estricto apego a derecho y no están siendo utilizadas como "garrote politico", así como era en las administración pasadas.

Además, criticó el posicionamiento del Consejo Universitario y el señalamiento de una presunta intromisión en la vida universitaria, así como la intención de vulnerar la autonomía de la UAP y sentenció que no aceptarán "chantajes".

"En el @CongresoPue no aceptaremos chantajes ni amenazas de ningún tipo ni de ninguna persona @alfonsoesparzao. La actuación de la Comisión Inspectora y de la @AsePuebla ha sido y será un ejemplo de rectitud y legalidad".

Reiteró que la fiscalización de los recursos públicos asignados a la UAP es un acto de rendición de cuentas y transparencia, por lo que si todo está en orden no debe existir un temor por esta auditoría.

Indicó que hay un respeto a la autonomía de la casa de estudios en su forma de gobierno y la plena libertad de cátedra como lo establece la ley.