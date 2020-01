"La gente está muriendo en nuestras calles y lo vemos muy normal, vemos cruces en las calles que son para los cementerios, no para las banquetas", refirió la titular de la Secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, sobre la colocación de bolardos y macetones en la ciudad de Puebla, que pretenden disminuir los accidentes a peatones.

En el estudio de Destrozando La Noticia (#DLN), Rubio Acle fue interrogada por Enrique Núñez sobre la función de los bolardos y su localización en la ciudad: "¿Qué les quita dejarlas como estaban?, si hubiera un semáforo para que cruzaran los peatones sería mucho más sencillo".

Ante ello la secretaria respondió que "no es lo mismo para una persona con silla de ruedas o muletas, cruzar una calle de 50 mts a de 45, el tiempo, la seguridad, el confort, el peatón se ve beneficiado (...) estamos acostumbrados a no tener que frenar, tu tienes que mantener tu carril, tu radio y eso es lo que no hacemos".

Sobre el Centro Histórico, la titular de Movilidad especificó que se trata de una Zona 30 que no fue delimitada por la Secretaría, pero que se sigue valorando para implementar estrategias con base a mediciones de contaminación o de ruido y se irá ajustando en el camino.

Acerca del punto de acuerdo de la Comisión de Patrimonio y Hacienda para echar para atrás la colocación de bolardos y macetas, la titular mencionó que antes de pedir que todo se detenga, deben permitir evaluar y armar una estrategia para comunicarle a la gente la función de la medida que fue aprobada por la Secretaría de Movilidad.

Para finalizar, Rubio Acle aclaró que ni ella ni su esposo, Benjamín Campos, tienen relación alguna con las concesiones que se dieron para los bolardos, "pueden averiguarlo, por supuesto que no, a las pruebas me remito, hagan todo el seguimiento de las empresas, no tenemos nada que ver".

¿Deben quitarse los bolardos como pidieron los regidores?, ¿Cuánto nos costará esta nueva idea?

