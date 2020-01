Siguiendo con la moda de las colaboraciones, esta vez dos de los grandes pioneros del reggaetón, Nicky Jam y Daddy Yankee, vuelven a unirse luego de 20 años de separación para darle vida a la canción “Muévelo”, un explosivo tema que promete apoderarse de la radio y plataformas digitales durante este año 2020.

Cabe decir que durante 20 años, los fans de Nicky Jam y Daddy Yankee deseaban que “Los Cangris” grabaran nuevamente un tema juntos. Ahora iniciando este año, la espera ha terminado ofreciendo estos dos artistas un nuevo hito en la historia de la música con “Muévelo”.

De la canción y video

El tema de “Muévelo”, cuenta con un pequeño fragmento del tema “Here Comes the Hotstepper” de Ini Kamoze, que rememora la época dorada del Reggae, específicamente en el año 1994. De esta manera “Muévelo” formará parte del soundtrack de la película “Bad Boys For Life” que se estrenara en cines este próximo 17 de enero.

En la canción así como video, se ve todo el tiempo la camaradería de los dos talentos de la música, recordando viejos tiempos. Además, ambos artistas trabajaron muy de cerca en la composición del tema, el cual presentan junto a su video musical filmado con un concepto cinematográfico en las emblemáticas calles de Miami.

La dirección del video corre a cargo del experimentado director Marlon Peña, donde Nicky Jam y Daddy Yankee, muestran un video lleno de escenas dinámicas y mucha acción, inspiradas en la cultura callejera con un aire apocalíptico. Una producción donde se pensó en los fans de ambos intérpretes.

De esta manera “Muévelo”, ya está disponible en todas las plataformas de música digital, en donde se apuesta que será uno de los éxitos musicales de este año.