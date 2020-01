Tras varios meses de un juicio, este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer que la construcción de un muro fronterizo con fondos privados en el sur de Texas podrá iniciare este fin de semana luego de después de que un juez federal falló este jueves en favor de levantar una orden de restricción en contra del proyecto.

La orden del juez de distrito Randy Crane fue el segundo fallo federal en dos días en favor de la frontera con México, pues un día antes, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito echó para atrás la decisión de un tribunal que prohibió que el gobierno federal norteamericano desviara 3 mil 600 millones de dólares en proyectos de construcción militar para financiar 280 kilómetros (175 millas) de muro en la frontera con México.

A través de sus redes sociales, Donald Trump celebró el fallo de la corte de apelaciones, señalando que levantó una “orden nacional ilegítima”.

De acuerdo con el proyecto del también empresario, la empresa constructora Fisher Industries, con sede en Dakota del Norte, desea instalar 4.8 kilómetros de postes de acero de unos 10 metros de altura en en la zona de Texas.

Ante ello, el gobierno federal interpuso una demanda para frenar a Fisher, señalando que esta medida podría alterar el flujo del agua y causar problemas posteriores en México, lo que significaría una clara violación con las obligaciones establecidas en tratados internacionales.

Después de la decisión, la empresa informó que a partir de este domingo podrían arrancar las actividades para instalar todos los postes de acero en una semana.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!