El aún Contralor Mario David Riveroll Vázquez permanecerá cercano a la dependencia hasta que la Auditoria Superior del Estado (ASE) concluya la revisión, además su reemplazo derivará de una terna que propondrá la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.



Durante la sesión ordinaria de Cabildo, los regidores solicitaron a Rivera Vivanco aceptar la renuncia del contralor Riveroll Vázquez, desde este momento porque en la sesión no estaba enlistado el punto de la dimisión que publicó la víspera en sus redes sociales.

La alcaldesa pidió a los regidores barbosistas a no politizar el tema, luego del punto de acuerdo firmado por 14 regidores para renovar la dependencia en un plazo no mayor a 15 días.

Rivera Vivanco aceptó integrar una terna ante el Cabildo, los regidores aprobaron ambas propuestas por 21 votos a favor y una abstención.

"Todo lo he hecho escuchando y lo haré en el mismo método como se ha hecho en la contrataciones de todos los rangos”.

Reiteró a los regidores a abstenerse de politizar la salida de Riveroll Vázquez del organigrama de la administración municipal.

“Pido se abstengan de generar un tipo de concesión proponiéndome a una persona por interés particular, eso no va a ocurrir; la propuesta lo podemos trabajar entre todos”.

Insistió que el Contralor ha presentado la renuncia pero sabe que hay una auditoría y le exige y mandata que vaya entregando la información, aunque exista la renuncia desde el 31 de diciembre previa, se hará efectiva cuando se termine la auditoria.

Duele revire de David Riveroll a Edson Contreras

Luego de que David Riveroll indicara que las críticas de los regidores del autollamado G5 se le resbalan y las ignora, el morenista, Edson Armando Cortés Contreras, indicó que a esa actitud se le llama cinismo.

“El tema político no tiene nada que ver con su ineficiencia y queda claro que en la práctica no dio resultados y con sus declaraciones solo demuestra burla y cinismo cuando el perjuicio no se lo hizo a los regidores sino a los poblanos”.

Además anunció que solicitará a la ASE se investigue la actuación de Riveroll Vázquez por posibles irregularidades identificadas durante su desempeño, pero también solicitará la intervención para corroborar manejos de recursos en Infraestructura, Bienestar, Seguridad y Administración.

“Fue la ineficiencia de su posición, se le giraron documentos para que tomara el control y sancionara, vemos subejercicio de mil 200 millones y dice que todos los funcionarios cumplieron pero pudo haber compras de pánico”.