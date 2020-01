Consolidar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ilusionar, comprometer y motivar a la militancia serán importantes para enfrentar el proceso electoral 2021, consideró el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, quien además agregó que más allá de la firma de un pacto de civilidad entre grupos al interior de este partido, en la víspera de la renovación de los órganos de dirección como lo propone Eric Cotoñeto Carmona, simplemente se deben respetar los estatutos.

En entrevista con Intolerancia Diario, después de la celebración de la sesión del Consejo Estatal de este domingo, en la que rindió su informe de labores, Bracamonte González señaló que lo primero que se debe realizar es la consolidación del trabajo interno de Morena, pues este instituto político no solo tiene fines electorales, sino una labor social y respaldar las acciones de los gobiernos emanados de este instituto político, principalmente el del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Morena no es nada más un partido que tiene propósitos electorales sino de vivencia y respaldo al respaldo al trabajo del presidente y la vivencia al respaldo y los principios que quieren que Morena haga otro tipo de política, no trabajamos para una elección, sino para una transformación de la vida pública", dijo.

En la víspera de la renovación tanto de las dirigencias nacional y estatales, así como de los Consejos Estatales Bracamonte González sostuvo que la intención de un pacto de civilidad en la víspera de la renovación de los órganos de dirección es buena; sin embargo, señaló que basta con el respeto a los estatutos, diálogo y acuerdos para sacar adelante el proceso interno.

"La intención de un pacto de civilidad es muy buena, no puedo hablar mal de buenos deseos y buenas ideas, lo que sí le digo es que no necesitamos muchos pactos de civilidad, necesitamos cumplir los estatutos, nuestros estatutos dicen que en Morena no hay grupos no hay facciones, no hay tribus o como se les quiera llamar, además yo en mi carácter de dirigente siempre he mantenido la neutralidad y la institucionalidad, es un asunto de institucionalidad y es lo que hemos dicho desde un inicio, la construcción se da a través de dos cosas, es decir, que el respeto entre todos se da con el cumplimiento de las normas que nos rigen y con el cumplimiento de los principios", señaló.

Señaló que en estos meses en los que ha estado al frente del instituto político en Puebla se ha enfocado a trabajar por la unidad de la militancia, incluso resaltó la inclusión de los militantes quienes iniciaron junto con Andrés Manuel López Obrador, la consolidación del partido político y que por diversas circunstancias de alejaron.

Candidatos deben cumplir con principios de Morena

En la víspera del proceso electoral 2021, el delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, señaló que debe haber un filtro para la selección de las y los candidatos y con ello impulsar a los mejores perfiles y que sobre todo, tengan claros los principios e ideología de este movimiento que ayuden a la transformación de la vida pública.

El reto, dijo, será importante, pues la intención es conservar la mayoría de diputados locales y federales, pero también ganar más espacios en los 217 municipios, por ello es que resaltó la importancia de la unidad en este movimiento y que los próximos dirigentes no excluyan a nadie.

"Claro que queremos ganar y conservar los cargos, pero creo que tenemos que hacer una labor muy concreta, ilusionar, comprometer y motivar a nuestra militancia que es muy obradorista y recordarles que este es el respaldo al proyecto que encabeza el presidente y contribuir a la organización porque sin organización nada es posible, que haya una designación de candidatos que cumplan con los principios del partido, que sean íntegros en lo personal y que además tengan capacidad", dijo.

Refirió que en el siguiente proceso electoral no se tratará solo de ganar por ganar, sino que quienes aspiren a cargos de elección popular estén comprometidos con la importancia de la transformación en el estado, por ello hizo énfasis en que las y los candidatos deben tener la capacidad para enfrentarse en el siguiente proceso electoral y además ser competitivos.

"Si uno no tiene a la militancia trabajando en el partido, si no hay organización y si no hay buenos candidatos, entonces las cosas no salen, pero si se hace todo ello, estoy muy esperanzado en que los resultados serán buenos, pero no es ganar por ganar, es llevar a los mejores hombres y mujeres para que haya verdadera transformación y ejecución de nuestro proyecto, porque algunas personas creen que lo que importa nada más es ganar, ese no es el final de nuestros objetivos", refirió.

Muy temprano para destapes

En la víspera del proceso electoral 2021, Bracamonte González señaló que por el momento no está pensando en cargos de elección popular, sino en la responsabilidad que tiene en este momento en la dirigencia estatal de Morena.

Reiteró lo importante es mantener la unidad, reforzar los trabajos al interior de Morena y sacar a perfiles quienes cumplan con los requisitos estatutarios y éticos para ocupar cargos de elección popular.

"Yo cumpliendo, soy gente de Morena y obradorista, ateniéndome a los principio de Morena y del presidente, no esto pensando en cargos ni en puestos, estoy pensando en servir y cumplir cabalmente con la función que tengo en este momento, a mí me basta y además ya bastante complicado es transitar en estos momentos, a mí me basta pensar que debo cumplir con esta función, no estoy pensando en qué sigue sino en la responsabilidad que tengo en este momento", refirió.

El delegado con funciones de presidente afirmó que las finanzas de este instituto político en Puebla están en orden, en la víspera de la renovación de la dirigencia estatal.