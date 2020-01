Serán 210 millones de pesos los que se destinen para el complejo escolar que será ubicado en la industria militar, en el municipio de Oriental; de esta cantidad, la Secretaría de Planeación y Finanzas ya entregó 105 millones de pesos a Banjercito y el resto se entregará en los siguientes días informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.



El jefe del Poder Ejecutivo local manifestó que este complejo escolar contará con un preescolar, una primaria y una secundaria, que atenderán a la población en general y no solo a los hijos de militares, por ello es que la matrícula inicial será de 530 alumnos.



El mandatario local confirmó que el pasado jueves ya se hizo la primera liberación de los recursos económicos, que servirán para el equipamiento y la construcción de las instituciones educativas que estarán debidamente dadas de alta ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).



"Una escuela Modelo, la veo como una escuela a partir de la que se va a poder alimentar a los alumnos de valores muy especiales, no está construida solo para los niños hijos de militares que trabajen en la célula, sino que es abierta a los niños que se inscriban de las comunidades de al rededor, está en Oriental y será una gran escuela, desde mi opinión, con mucha rigidez para seleccionar a los maestros, es una escuela del estado, no es una escuela de militares", dijo el gobernador.



En este sentido, explicó que el Complejo Escolar estará funcionando a partir de agosto y decidió liberar los recursos al Ejército, para que se realice la obra de forma directa, con transparencia y sin actos de corrupción.



"La decisión de entregarles el dinero fue para que el gobierno de estado se asegurará de que en el mes de agosto estuviera terminada porque aún cuando es un costo grande por el tipo de proyecto que es, créanme que los catálogos de precios con los que construye el gobierno es carísimo, los catálogos de construcción están alterados entre 30 y 40 por ciento para que ahí estén calculados los moches, así está hecho, así están hechos, por eso dije que mejor les daba el dinero", detalló el mandatario local.



El gobernador, dijo que con estas acciones se atenderá la demanda escolar de la población en la zona Oriente del estado y además los maestros que se ubiquen en esa zona serán plenamente evaluados para garantizar una buena función.

En puerta acuerdo por la construcción de la paz y seguridad

En otro punto, Barbosa Huerta anunció que el acuerdo por la paz y la seguridad en el estado está próximo a firmarse, pero advirtió que si bien el estado es el que debe garantizar la seguridad, la sociedad en general debe contribuir con las autoridades para erradicar la violencia y la incidencia delictiva.



"El acuerdo de paz es un propósito común de gobierno y sociedad, yo tengo la opinión que tiene que ser más de sociedad que de gobierno, aquí es un llamado a la paz, por parte de todo y de todos, es la parte que involucra a la sociedad en su conjunto y claro que es de todo el estado, pronto estarán dándose pasos en ese sentido, pero es de todo el estado", dijo el mandatario local.



Al acuerdo por la seguridad y la paz están convocadas las organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales, presidentes municipales y ciudadanos, pues lo importante es que todos contribuyan a la disminución de delitos y violencia en el estado.