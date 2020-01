El operativo mochila solo se pondrá en marcha con la autorización de los padres de familia, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien fue cuestionado respecto a las acciones de prevención en escuelas, luego de los hechos ocurridos en Torreón.



En conferencia de prensa, el gobernador señaló que no generará un debate innecesario respecto a este tema, pues apoyará la decisión que la mayoría de los padres de familia opinen respecto a este tema, pero sin duda, dijo que "la venta de drogas es una realidad".



El mandatario local señaló que esta misma semana tomará una determinación, respecto a este tema, pues habrá padres de familia que estén de acuerdo en la revisión de las mochilas de los alumnos, pero habrá quienes se opongan a estas acciones por parte de la autoridad.



"No voy a tomar una decisión que provoque un debate innecesario, porque podrán algunos padres gustarles que haya la revisión de las mochilas de sus hijos y a otros no, entonces tiene que ser una decisión tomada entre la autoridad de la SEP y los padres de familia, es lo que opino en este momento, estoy pendiente y estamos preocupados ante hechos tan lamentables, escandalosos y ninguna sociedad de ningún lugar puede decir que esta exenta de ellos y hoy está el acceso de muchos, de todo tipo de cosas que en otro tiempo ni siquiera se imaginaban", dijo, el mandatario local.



Mientras que se toma el acuerdo entre padres de familia y la Secretaría de Educación Pública, el gobernador señaló que hay patrullajes en las instituciones educativas, con el objetivo de dar acompañamiento a los alumnos, es decir, para prevenir e inhibir delitos.



"La venta de droga en escuelas es una realidad, necesitamos tomar acciones de resguardo a las escuelas, ya está en marcha eso, ya se está cuidando, hay patrullajes y son de las secciones que está en curso", dijo el mandatario local.