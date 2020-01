Para dar muestra de la política de puertas abiertas que prevalece en el gobierno de San Pedro Cholula, el presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, se reunió con los habitantes de Santa Bárbara Almoloya que presentaron queja ante la Contraloría municipal en contra del edil auxiliar, Jesús Rodríguez Aguilar, por presunta falta de transparencia, malos tratos y cobros excesivos.

En la reunión que se realizó este lunes en la junta auxiliar, el alcalde reiteró que su administración no tolerará actos de prepotencia, así como algún indicio de corrupción, por lo que la contraloría suspenderá de sus funciones a Jesús Rodríguez Aguilar, así como a los integrantes de su cabildo, en lo que se realizan las investigaciones pertinentes tras la denuncia interpuesta por ciudadanos afectados.

“Son gente electa por el voto popular, hay un antecedente de una elección, en la cual existe ese tema. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento como presidente? Es suspender de sus funciones a la planilla completa, no solamente al presidente auxiliar y así se hará”, detalló.

Luis Alberto Arriaga comentó que la situación pudo haberse generado por la falta de comunicación del presidente auxiliar con su comunidad, ya que eso origina desconfianza y malos entendidos, por lo que pidió paciencia a la población, a quienes garantizó los servicios.

“Yo no estoy culpando al auxiliar, pero si no informa, si no me dice qué está haciendo, si no le informa a la gente de las participaciones, que está haciendo con ellas, si no le informa a la gente de la feria, para que va a necesitar el dinero, creo que eso genera la duda de la corrupción, y lo que menos necesitamos es tener dudas”, enfatizó.

Además, informó que, para continuar brindando atención a la comunidad, a la mayor brevedad personal de la cabecera municipal acudirá a la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya para dar trámite a los servicios administrativos que se requieran.

“Mi intención, para que quede claro, es que se transparenten las cosas. Es un tema para mí de gobernabilidad y de congruencia política, y especialmente que la gente trabaje bien en Santa Bárbara, y yo insisto, no voy a permitir lo demás”, sentenció