Será reabierto el tema de límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula, al presentarse una iniciativa que eche abajo lo aprobado en 2013, donde se le quitó territorio al municipio cholulteco.

En entrevista, la diputada local por el Distrito 8, Tonantzin Fernández, informó que iniciará un proceso de redefinición del territorio al señalar que este municipio vivió un tema de injusticia.

“Ese tema es fundamental, creo que San Andrés Cholula vivió un tema de injusticia social y creo que ahora nosotros como diputados no podemos dejar de lado ese tema”, sostuvo.

Afirmó que la repartición del 2013 realmente afectó y vulneró y que los ciudadanos, quienes aseguró están pidiendo la revisión del tema.

Aseguró que este miércoles 15 de enero, en el pleno del Congreso del Estado, presentará un punto de acuerdo dirigido a la atención de los escenarios de los temas limítrofes, para hacer énfasis en el caso San Andrés Cholula y la ciudad de Puebla.

“El tema se está puliendo”, refirió Tonantzin Fernández, al señalar que este miércoles 15 de enero con el inicio del primer periodo de 2020, se presentará la iniciativa, la que denominó la defensa del territorio de San Andrés Cholula.

“En temas territoriales, sería nuestra primera iniciativa, las que estarán enfocados en tres líneas, sobre el bienestar de defensa de la madre tierra, pueblos originarios y combate a la corrupción”, señaló la legisladora.

“Sería un tema de que se revisen bien los mapas originales del territorio de San Andrés Cholula, para que se pueda llegar a un consenso y que tenga lo que siempre le ha pertenecido”, refirió.

Indicó que se presentará ante los legisladores un punto de acuerdo sobre el tema de límites territoriales, para reconocer que hubo errores en administraciones anteriores.

“Como representante popular y originaria de San Andrés Cholula, no podemos llegar al Congreso sin tocar ese tema”, aseveró la diputada local.

Indicó que el tema es de justicia social, por lo que la coalición Juntos Haremos Historia buscará revertir los daños.

“Revertir lo que sea hecho mal, con dolo, sobre todo, estoy segura que también habremos de tener el apoyo de los diputados. Siempre hay que llegar a consenso, eso es lo más importante y nunca perder nuestra identidad y el objetivo, así como la confianza de los ciudadanos, porque fueron ellos quienes nos lo pidieron, que se pudiera tocar ese tema tan controversial”.

-¿Es echar abajo lo que se hizo con la administración de (Miguel Ángel) Huepa en 2013, de repartirse el territorio?

-Así es, la colonia La Rosa es la que más ha estado defendiendo y alzando la voz, tuvieron mucha represión por el gobierno pasado, entonces es un tema de sensibilidad y de justicia social.

Entonces 38 colonias estuvieron involucrada en la solución del conflicto limítrofe entre ambas jurisdicciones por la disputa de 8.5 kilómetros de la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

Recuperación de territorio

Sobre el tema, la presidenta municipal sanandreseña, Karina Pérez Popoca, señaló que si se busca nuevo proceso de redefinición de los límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula.

Incluso adelantó que solicitará de igual manera al Congreso del Estado la redefinición, ya que en el Decreto del 2013, existieron anomalías y un trasfondo político.

Indicó que este mes de enero se hará formalmente la petición, la cual irá acompañada de un archivo histórico que el área de Sindicatura integra para exhibir los errores cometidos en esa división territorial efectuada hace seis años.

“Presentaremos la iniciativa que hoy nosotros pretendemos dar a conocer en el Congreso para que se valore nuevamente todo, y se tome en consideración redefinir nuevamente el territorio de San Andrés Cholula, aceptando que lo que se segregó se hizo de manera improcedente”, sumó.

Se buscará que los diputados llegan a declarar improcedente el argumento jurídico e histórico, a través de un proceso anómalo.

Afirmó que una de las irregularidades detectadas en el proceso de redefinición del 2013, fue la existencia de un “acuerdo político” entre el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente municipal Miguel Ángel Huepa.

“Es nuestra obligación hacerlo para decir y dar certeza a los ciudadanos de lo que hoy estamos trabajando y si el Congreso define que no me da la razón o no se le da Puebla, pues lo tendremos que aceptar”, indicó.

Por su parte el síndico municipal, Josué Xicale, señaló deberán realizarse varias consultas ciudadanas en las zonas habitacionales y comerciales ubicadas en zonas limítrofes de San Andrés Cholula.

Señaló que la Comuna ha buscado la intervención del Congreso Local para recuperar las zonas cedidas en las pasadas administraciones, como algunas partes que actualmente le pertenecen a Angelópolis.

“Por ejemplo, varios fraccionamientos pertenecientes a la ciudad de Puebla, hace seis años eran de suelo sanandreseño. Los pobladores piden volver a ser vecinos de esta demarcación,” señaló el funcionario.

El decreto

En diciembre de 2013, el Congreso local definió nuevos límites entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, para poner fin al conflicto territorial que mantienen ambas demarcaciones desde 1995.

Por mayoría de votos, los diputados aprobaron una actualización del decreto de 1962, el cual comprende una nueva delimitación para ambos municipios poblanos.

La aprobación fue de acuerdo con estudios realizados por cuatro universidades, por lo que los diputados determinaron que 3.8 kilómetros de la franja que ambos se disputaban correspondían a Puebla y 4.7 a Cholula.

Dentro de los límites de Puebla quedó la zona comercial de Angelópolis, el nuevo Parque Lineal, el Complejo Cultural Universitario y el Centro Integral de Servicios y el Tecnológico de Monterrey.

En contraste, en San Andrés Cholula quedó la Universidad Iberoamericana, Hospital del Niño Poblano (HNP) y los centros comerciales de la Vía Atlixcáyotl.

Asimismo, unas 16 colonias en las que habitan 8 mil 731 personas fueron declaradas dentro de los límites de Puebla; en Cholula quedaron otras 23 colonias en las que viven alrededor de 17 mil 365 personas.