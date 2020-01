Por Álvaro Ramírez Velasco

A la edad de 90 año, esta tarde de martes falleció por un infarto al miocardio el músico mexicano Benjamín, “Chamín”, Correa, reconocido internacionalmente por su extraordinaria forma de tocar el requinto.

El hombre que nación un 4 de diciembre de 1929 en la Ciudad de México (entonces Departamento del Distrito Federal), fue arreglista de los principales intérpretes de música romántica en México.

Fue, con el compositor Roberto Cantoral -autor del célebre bolero “El Reloj”-, fundador del trío Los Tres Caballeros.

Dirigió y produjo a figuras como José José, Juan Gabriel, Lucía Méndez, Dulce (cantante), Enrique Guzmán, Rocío Dúrcal, Gloria Estefan, Óscar Chávez, Julio Iglesias, Tehua y Lucho Gatica, entre otros otros.

Por la calidad de su ejecución a la guitarra, la que comenzó a tocar a los cinco años de edad, fue bautizado como “El Requinto de Oro”.

En la que posiblemente es su última entrevista, en noviembre del año pasado dijo a “La Jornada” que “con tristeza comento que la buena música se acabó, no existe. Escucho ritmos, como el reguetón, que no nos dicen nada; no me llaman la atención el ritmo ni la letra; no entiendo por qué se hizo famoso a escala mundial, incluso acabó con el rock.

“Todavía más desalentador es que no existen figuras; los últimos que vi fueron Luis Miguel y Cristian. No hay más”.

Ya en esa entrevista dejó ver sus malas condiciones de salud: “tuve neumonía, me vi mal. Es cierto que fumé toda la vida, hasta que el doctor me dijo: ‘ya no puede trabajar ni viajar’. Desde hace seis años estoy retirado, no he hecho nada y debo usar oxígeno las 24 horas”.

Vía Twitter, el cantante Carlos Cuevas, quien dio a conocer la noticia, lo despidió así:

“Con profunda tristeza informo que acaba de fallecer mi gran maestro y amigo el requinto de México @ChaminCorrea. Creador de grandes arreglos musicales y de grandes artistas. QEPD”.

Benjamín Correa fallece en la misma fecha, este 14 de enero de 2020, en que hubiera cumplido cien años de edad el compositor Salvador, “Chava”, Flores Rivera, poeta del costumbrismo y cornista urbano por excelencia.

Descanse en paz.