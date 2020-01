Al revelar que el coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento, Andrés García Viveros, solicitó de forma fulminante la renuncia de 75 trabajadores de confianza de la coordinación de regidores, Edson Armando Cortés Contreras, advirtió que los 22 concejales también deben de firmar la dimisión.

Pero el regidor morenista Roberto Eli Esponda Islas fue más allá al precisar que la petición de García Viveros es una auténtica locura, además muestra que el funcionario no está en sus cinco sentidos porque los regidores no pueden renunciar al ser electos de los ciudadanos.

Pero advirtió que están dispuestos como dijo el líder sindical Benito Juárez García —Gonzalo Juárez Méndez— “a cómo nos toque; no pueden pedir la renuncia, por eso este Ayuntamiento no avanza”.

Cortés Contreras puntualizó que recibió una llamada telefónica de García Viveros la víspera para pedir la renuncia irrevocable, pero acentuó que no le permitirán "esta injusticia" de correr a los trabajadores de confianza.

#EnHilo 👉🏻 Acusan regidores que se está exigiendo la renuncia de todo el personal de confianza del @PueblaAyto de Puebla.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/7epYJm68ei — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 16, 2020

“En funciones como uno de los tres coordinadores de los regidores me informan que telefónicamente, Andrés Viveros, envía una lista y un machote de renuncias voluntarias que incluye la de regidores no entendiendo el motivo, pero no dejaremos que despida al personal de confianza, ya les pedimos que no firmen”.

Además explicó que pidieron la baja inmediata de 80 empleados de contraloría, aunque algunos ya firmaron su renuncia voluntaria sin fecha, por lo que pidió no hacerlo y ya nos acercase a ellos para evitar esto”.

Subrayó que esta acción es irregular por ello no tolerarán más abusos de confianza, "nosotros le decimos a la presidenta que los regidores no le vamos a permitir más excesos y que vamos a mantener al personal de confianza en sus puestos”.

Marta Teresa Ornelas Guerrero, lamentó que las prácticas de gobiernos pasados aún las quieran revivir en la época de la cuarta transformación.