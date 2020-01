Desde el pasado 6 de enero, hasta este viernes 17 de enero de 2020, autoridades del Ayuntamiento de Tepeaca continúan con la inscripción al Programa Alimentario a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia a niños menores de 2 años de edad. Las interesadas deberán presentar su documentación en las instalaciones del DIF Municipal.



De acuerdo a las autoridades municipales, será hasta este viernes 17 de enero de 2020 que se seguirán con las inscripciones al Programa Alimentario en el DIF Municipal de Tepeaca con dirección: Privada de la 11 sur s/n, Col. Hermosa Provincia, en un horario de atención de 9 a 17 horas.



Informan también que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deberán presentar el documento que lo compruebe, hasta cumplidos los 2 años de historial del menor, periodo que comprende hasta la lactancia materna complementaria; de no cumplir con este requisito, no se podrá acceder al programa.



Además de presentar el formato de registro al programa, en original y el certificado médico que acredite que está embarazada con el número de semanas de gestación (en copia) y en periodo de lactancia, llevar la cartilla médica del menor (en copia), documentos emitidos por el Sector Salud, la beneficiará deberá presentar una copia de su acta de nacimiento, de la CURP, identificación oficial o constancia de identidad.



Aunado a los documentos anteriores, deberán cumplir con el estudio socioeconómico para ingresar al programa, comprobante de domicilio actualizado y con una antigüedad no mayor a tres meses, así como llenar el formulario de consentimiento expreso del titular para el tratamiento de datos personales sensibles (original).