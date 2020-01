Uniendo fuerzas y talentos, los actores, directores y productores Gael García Bernal y Diego Luna hacen equipo con Amazon Studios. Por lo anterior, ya firmaron acuerdo para su primer proyecto juntos el cual será una serie centrada en los personajes de Cortés y Moctezuma.

En esta ocasión los actores serán los productores ejecutivos de la próxima serie limitada, como parte del acuerdo, Bernal y Luna crearán y producirán contenido para Amazon Studios a ser estrenado en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios a nivel mundial.

De sus proyectos y la nueva serie

Luna y Bernal recientemente anunciaron a su nueva casa productora en México, La Corriente del Golfo, compañía independiente para producciones de cine, teatro, televisión y una variedad de proyectos orientados a la comunidad, el acuerdo al que llegaron con Amazon Studios, lo que es una oportunidad para crear variedad de proyectos interesantes y a su vez llegar a nuevos públicos.

En cuanto al proyecto de Cortés y Moctezuma, este será un drama épico de cuatro horas de duración que seguirá la inexorable marcha y eventual confrontación entre el conquistador Hernán Cortés y el emperador azteca, Moctezuma II, que llevó a la aniquilación de un imperio y a la trágica caída de una civilización que llevó siglos construir, pero menos de dos años en ser destruida.

Hay que destacar que el ganador del Oscar, Javier Bardem, protagonizará y también será también productor ejecutivo en este proyecto. De Amazon Studios y Amblin Television, la serie limitada fue creada para televisión y escrita por el ganador del Oscar, Steven Zaillian basada en un guion de Dalton Trumbo.

Mientras que Bardem, Bernal y Luna serán productores ejecutivos junto con Zaillian, Kirk Douglas (Spartacus), Grant Hill (The Tree of Life), y los copresidentes de Amblin Television, Darryl Frank (The Americans) y Justin Falvey (The Americans).

De sus trayectorias

Diego Luna inició su carrera desde temprana edad. En sus inicios participó en telenovelas, años después el teatro y el cine lo acobijaron en grande. En la cinta “Y Tu Mamá También” , junto con Gael García Bernal para el director Alfonso Cuarón, ambos actores dan un gran salto a sus carreras.

En su faceta de Director, ha dirigido los largometrajes Abel que se estrenó en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, además Cesar Chávez, Mr. Pig y el documental J.C. Chávez.

Luna protagoniza recientemente Narcos para Netflix, como Miguel Ángel Félix Gallardo, que regresará para la segunda temporada el 13 de febrero.

Su más reciente aparición fue en If Beale Street Could Talk, para el director Barry Jenkins y la tercera y última temporada de la serie original de DreamWorks, la ganadora del Emmy, Trollhunters del ganador del Oscar, Guillermo del Toro para Netflix.

También volverá a interpretar su papel como el Capitán Cassian Andor del éxito taquillero Rogue One: A Star Wars Story en una serie precuela para Disney.

Gael García Bernal ha recibido galardones de la crítica y un Globo de Oro como Mejor Actor en una serie de comedia por su papel en la serie Amazon Original Mozart in the Jungle en el 2016.

En el 2017, Bernal recibió otra nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en una Serie de Comedia por su papel en la segunda temporada.

Ha protagonizado incontables películas, incluyendo Y Tu Mamá También (And Your Mother Too) de Alfonso Cuarón, y Diarios de una motocicleta, recibiendo por esta última cinta una nominación al BAFTA y al premio Satellite en el 2005 como Mejor Actor.

En 2006, Bernal fue reconocido por BAFTA otra vez, con nominación en la categoría Estrella Emergente (Rising Star) que reconoce a nuevos talentos en la industria de la actuación.

Otros créditos como actor incluyen Rosewater, El Ardor, Desierto y Neruda. Bernal ganó un premio a Mejor Actor en una Película Extrajera en el festival de cine de Palm Springs.

La película también fue nominada para un Globo de Oro en el 2017 por Mejor Película Lengua Extrajera.

También apareció en las cintas de Pixar ganadoras del Oscar, Coco y The Kindergarten Teacher de Netflix (2018).