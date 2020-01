Las y los presidentes municipales no están solos, cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado para el combate a la inseguridad, pues las pasadas administraciones "nos dejaron hecho un tiradero", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien anunció que este fin de semana se reunirá con Claudia Rivera Vivanco para trazar una ruta de acciones en contra de la inseguridad, las que entre otras cosas tienen que ver con el análisis del funcionamiento de los mandos policiales.

En Tecamachalco, el gobernador dijo en entrevista que a nivel estatal las acciones en contra de la delincuencia han sido efectivas; sin embargo, reconoció que se deben reforzar las estrategias y especialmente la coordinación con los gobiernos federal y municipales, pero además trabajar en el tema de la percepción.

"Se ha mejorado el tema de la seguridad en el estado, los índices de la percepción es lo que hay que resolver también, yo he hecho una definición de seguridad pública como el derecho a vivir sin miedo y eso es percepción total, porque puedes vivir seguro pero con miedo y desde ahí no están bien las cosas. Yo tendré una plática este fin de semana con la presidenta para coordinar acciones para que encontremos la ruta de cambiar la percepción de los ciudadanos de Puebla capital, en los temas de percepción de seguridad", dijo el mandatario local.

Lo anterior, luego de que la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó a la capital poblana en el primer lugar en percepción de inseguridad, ya que 92.7 por ciento de las y los ciudadanos se sienten inseguros.

El jefe del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta reconoció que en la capital hay una injerencia grave de la delincuencia organizada, por lo que en su calidad de gobernador no delegará a una sola autoridad la atención a este problema, pues lo atenderá, ya que dijo no le teme a los grupos delincuenciales.

#Política 🔴 El gobernador, Miguel Barbosa Huerta (@MBarbosaMX) señaló que se reunirá con la presidenta municipal (@RiveraVivanco_) para definir una ruta y cambiar la percepción de las y los ciudadanos respecto a la seguridad. 🚨



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/Sg6dnxZW7M — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 17, 2020

"Hemos hecho reuniones con los presidentes en la Mesa de Coordinación de Seguridad Pública Estatal pero no he hablado con ella, voy hacerlo, no tiene que ver con otra cosa más que establecer mecanismos de coordinación y tomar acciones juntos, finalmente yo soy el gobernador, ella la alcaldesa y así tomamos decisiones en muchos municipios. Si no es coordinación no hay resultados, no soy de los que viene a descargar los resultados a un orden de gobierno específico. Puebla tiene condiciones complicadas en injerencia de bandas delincuenciales", dijo el mandatario poblano.

No hay temor para enfrentar a bandas delincuenciales

El gobernador, Miguel Barbosa señaló que para cada delito que se comete en el estado hay una estrategia, pues hay un mapa delictivo que sirve para atender la demanda de cada región, advirtió que no teme a las bandas delincuenciales.

"Estamos trabajando fuerte para recuperar la paz y la seguridad, en comunidades, pueblos y carreteras. Conozco detalle de los caminos, colonias, donde se vende la mercancía robada, de las bandas y no les tengo miedo. Vamos actuar contra ellos", advirtió a las bandas delincuenciales que operan en aquella zona.

Al entregar apoyos al campo a productores de Palmar de Bravo, Tecamachalco, Yehualtepec y Huixcolotla, el gobernador refirió que conoce la situación de esta zona del estado, y convocó a las y los ciudadanos a contribuir con las autoridades con el objetivo de recuperar la paz y tranquilidad en la entidad.

"Ya encontramos la ruta y tenemos estrategia para cada tipo de delito y sí, la condición que se creó en esta región por su ubicación y el asiento de actividades comerciales se volvió muy compleja, cuenten conmigo", dijo ante habitantes de municipios del triángulo rojo en donde la incidencia delictiva es alta.

Finalmente, el gobernador afirmó que el combate a robo de mercancía en trenes es una realidad y se ataca los robos en carreteras, en donde colabora la guardia nacional.