Luego de que este viernes por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propusiera cinco formas de vender el avión presidencial, en redes sociales destacó la de una posible rifa mediante la Lotería Nacional.

Ante la ola de memes por esta propuesta, hubo un canal en YouTube aprovechó el llamado tren viral para hacer una canción de cumbia para el posible "afortunado" que se gane la aeronave con valor superior a los 120 millones de dólares.

La cumbia del Avión Presidencial creada por el Youtuber Mister Cumbia ha generado gran aceptación entre los usuarios de las redes sociales al grado que la canción de tres minutos ya cuenta con más de 85 mil reproducciones.

Parte de la canción de Mister Cumbia dice lo siguiente:

“A todos prometió que pronto lo vendía… a todo el mundo dijo: no lo tiene ni Obama”, o la frase “Yo me quiero ganar el avión presidencial, aunque no sé ni dónde lo voy a estacionar”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que este canal de YouTube gana fama a nivel nacional, pues se caracteriza por publicar vídeos musicales relacionados a las tendencias de las redes sociales como la llegada del ex presidente de Bolivia, Evo Morales a México o la polémica de Sara Sosa tras la muerte de su padre José José.