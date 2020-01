Una usuaria de las redes sociales acusó al personal del Museo Amparo, ubicado en el corazón del centro histórico de Puebla capital de sacarla de sus instalaciones por amamantar a su bebé.

A través de un vídeo subido a las redes sociales, la usuaria identificada como Mirna Rosado señaló a los trabajadores del museo de tener un comportamiento discriminatorio por el hecho de amamantar a su bebé.

“Estaba yo en una de las salas y una de las vigilantes me dijo que no podía estar yo ahí, que tenía yo que salir porque no está permitido amamantar a mi bebé dentro de la sala.

A pesar de que el hecho ocurrió el 23 de diciembre del año pasado, hasta hace unos días se hizo viral el material gráfico.

Por su parte, el Museo Amparo explicó a través de un comunicado que se trató de un mal entendido por parte del personal, pues señaló que buscaban que la madre se sintiera cómoda y por eso le sugirió tomar asiento para lactar al bebé; sin embargo, aseguró que trabaja con los trabajadores para evitar otro episodio de este tipo.