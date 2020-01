Debido al alto número de parque vehicular en la zona metropolitana de Puebla, 14 de los 38 nuevos Centros de Verificación que serán abiertos, serán instalados en esta región del estado, esto lo arroja el estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Beatriz Manrique Guevara.



El anuncio lo hizo el gobernador, Miguel Barbosa, quien refirió que la convocatoria será emitida en los siguientes días e hizo énfasis en que los 17 Centros de Verificación que actualmente operan podrían cerrarse, producto de irregularidades que documenta la dependencia de medio ambiente.



El gobernador dijo que la dependencia estatal de medio ambiente precisó que hacen falta 48, pero esta lista se depuró, por lo que solo serán instalados 38 centros distribuidos en las 32 regiones del estado; sin embargo, en la zona de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuatlancingo, Coronango, serán distribuidos 14.



Entrevistada por separado, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sutentable, Beatriz Manrique Guevara confirmó que en las siguientes semanas será emitida la convocatoria, a través de la Secretaría de Administración.



"Ya están entregándose los primeros datos y se está empezando a diseñar la estrategia, dependiendo del modelo jurídico que ellos propongan dependerá de esta secretaría y de la de Administración, las bases y la convocatoria, pero se ha estado avanzado de forma constante con la Comisión de Calidad del Aire", dijo.



La convocatoria que emita la dependencia estatal, dijo la funcionaria, será con total transparencia en la que podrán participar todos los interesados, no habrá favoritismos, por ejemplo, a empresarios quienes fueron afectados con el cierre de estos centros en la administración de Rafael Moreno Valle o incluso a los que actualmente operan en el estado.

Endurecerán sanciones a quienes incumplan con verificación vehicular



En la entidad hay un parque vehicular de un millón 530 mil vehículos, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; sin embargo, sólo dos de cada diez vehículos son verificados.



En entrevista, la secretaría de medio ambiente, Beatriz Manrique refirió que el estudio que arrojará la dependencia a su cargo también propone sanciones severas a quienes incumplan con verificar su automóvil, pues más allá de un asunto recaudatorio se trata del cuidado del medio ambiente.



Aunque no abundó en las multas que se impondrán a los automovilistas, la funcionaria dijo que el tema se estudia a través de la Ley de Medio Ambiente, pues "las sanciones no están debidamente establecidas y resulta casi imposible llevarse a cabo, por falta de convenios con los diferentes municipios en donde circula el parque vehicular de Puebla, todo eso se tiene que cambiar debido al nuevo modelo del sistema de verificación vehicular. No es un asunto recaudatorio, es un programa para mejorar la calidad de aire del estado , cuando se lanza un programa de verificación sin política ambiental es solo un programa recaudatorio", dijo la funcionaria estatal.



La funcionaria estatal dijo que además de este nuevo modelo de verificación vehicular, se siguen las auditorías e inspecciones a los 17 centros que operan en el estado, pues hay diversas irregularidades que se darán a conocer a los ciudadanos.



"En diciembre hubo un ligero repunte de los vehículos verificados en la Ciudad de Puebla, gente que saldría de Puebla y que necesitaba sus hologramas, pero vieron cómo se congestionaron los centros de verificación porque no tienen todas sus líneas funcionando", dijo la funcionaria estatal.



La convocatoria para la apertura de nuevos centros de verificación vehicular será emitida en las siguientes semanas, al tiempo en que se determinarán las acciones jurídicas con los 17 centros de verificación que se abrieron en el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas, concesiones entregadas a sus cercanos.