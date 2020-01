"Me parece que por mi trayectoria, podría darle respuesta a las políticas públicas que Puebla necesita a nivel municipio", respondió el Humberto "El Tigre" Aguilar, a pregunta expresa del periodista Enrique Núñez sobre el lugar de la boleta electoral en el que se ve rumbo a 2021.

En la mesa de Destrozando la Noticia (#DLN), el "El Tigre" Aguilar señaló que el PAN no debe descartar que se requiere fortaleza en el Congreso Nacional, con el propósito de hacerle frente en el debate, legislación y en las negociaciones del país, "para que no se siga gobernando a través de la ocurrencia".

-¿La parte de la administración pública como presidente municipal, te hace ilusión?-

-Sí, porque yo he vivido la administración pública en los tres niveles de gobierno. A nivel municipal con Gabriel Hinojosa, a nivel estatal con el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas y a nivel nacional con el gobierno del presidente Fox, como Director General de gobierno y como Subsecretario de Gobierno; pero siempre lo que más le atrae a un aldeano como yo, es darle respuesta a los problemas cercanos.

Además, el exsenador habló sobre la actual dirigente del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas quien fue acusada por mujeres panistas de violencia política de género: "Me parece que (Genoveva Huerta) se quedó en la dinámica del pasado, yo entendí que cuando ganó Rafael Moreno Valle la gubernatura no era mi momento y por eso me retiré (...) yo no pido que Genoveva de un paso atrás, pido que entienda que el momento político ya no es el mismo, ya no existe esa línea vertical".

Ante ello, Gerardo "Yuca" Sánchez aseveró que Huerta Villegas está generando una división entre los blanquiazules, debido a "pleitos" como los de la coordinación de la bancada panista en el Congreso. Sin embargo, "El Tigre" mencionó que habrá que exigir unidad y quien tiene la obligación de promover la inclusión es la dirigente del partido.

¿Cuáles serán los oponentes de Humberto "El Tigre" Aguilar rumbo a la boleta del 2021?

