La multipremiada cantautora Alicia Keys estrena sencillo titulado “Underdog” perteneciente a su nuevo álbum. Este tema es el último adelanto de la cantante de su próximo y séptimo álbum de estudio que lanzará a nivel mundial el próximo otoño.

La ícono de la música global, quince veces ganadora del Premio Grammy y presentadora también de este premio, Alicia Keys, acaba de lanzar “Underdog” un nuevo sencillo que viene acompañado por un poderoso video oficial.

La estadounidense vendedora de más de 45 millones de discos en todo el mundo, espera conquistar con su nueva producción, al igual que la hizo con sus discos anteriores como Songs in a Minor, The Diary of Alicia Keys, As I Am, The Element of Freedom, Girl on Fire, Here entre otros.

De la canción, video y próximo disco

“Underdog”, es una canción, co-escrita por Alicia junto a Ed Sheeran, contó con la producción de la misma cantante junto a Johnny McDaid. Mientras que su video musical fue dirigido por Wendy Morgan, donde se acentúa que “Underdog” no es una palabra negativa, más bien una palabra poderosa que representa a personas que pueden estar subestimadas y aun así enfrentar el desafío y superar las expectativas.

Una canción que trata de la vida real y de personas reales, así como experiencias.

Hay que destacar que "Underdog" es el último adelanto de “Alicia” el próximo y séptimo álbum de estudio que Keys lanzará a nivel mundial el próximo otoño.

Las canciones lanzadas anteriormente incluyen "Time Machine", una futura odisea inspirada en el funk que celebra la liberación que viene con dejar ir.

Además el vibrante primer sencillo "Show Me Love", a dúo con la estrella de R&B ganador del Grammy, Miguel; una canción en la que Keys propone una meditación de las muchas formas en que nos mostramos amor el uno al otro.