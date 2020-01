Ante el tinte de politiquería que ha teñido las críticas en el tema de inseguridad que involucra a Puebla, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera pidió a sus censores no olvidar ni pasar por alto que la sensación, los elevados índices de inseguridad y desigualdad social, además de las malas decisiones de administraciones anteriores, promovieron la percepción ciudadana negativa.

Al concluir la entrega de premios a los triunfadores del programa "mi tiendita 3.0" en La Libertad, la alcaldesa precisó que desde el comienzo de su gestión, tuvo que recomponer sí o sí todas las deficiencias encontradas en el panorama de seguridad.

Además de trabajar urgentemente y a pasos agigantados en la generación de crear más graduación de efectivos policíacos por las exigencias impuestas por la administración estatal del pasado al retirar a más de mil 200 municipales por caprichos políticos, además de certificar al personal como debe ser ante la autoridad Federal y combate con todo la corrupción interna, lo que ha derivado en ir poco a poco para lograr ir a la baja.

Rivera Vivanco insistió en que si verdaderamente se recuerda la historia de Puebla, se dejó crecer a la delincuencia como el huachicol que llegó a modificar la tranquilidad de la Angelópolis, ahora que autoridades de la federación, gobierno estatal y municipal los enfrentan, la delincuencia cambió sus acciones para cometer otros delitos.

En ese marco, priorizó que en ningún momento de su gobierno ha dejado de lado el atender el reto que tiene en el combate a la delincuencia, al recordar que ese fue su compromiso en campaña con los ciudadanos.

Advirtió que su gobierno no negociará con los delincuentes, huahicoleros, ni será cómplice de traficantes como ocurrió en otras administraciones anteriores.

"Ellos originaron la descomposición social", precisó al acentuar que la gran diferencia es que en el pasado se ocultaba, no se daban a conocer o no de hablaba de inseguridad, era un problema que no se abordaba y "en su momento negociaron" .

Refrendó para no se lucrar políticamente con el tema de inseguridad porque desde el 2018 con el cambio se marcó una tendencia social en contra de las politiquerías que siempre han afectado a la población.

Ante ese horizonte auguró que se viene una embestida política porque es claro que existe un hartazgo social.

"Uno observa la polírica de altura y otros la politiquería, es decir, que cualquier fracción política que utiliza recursos públicos, personales y medidos de comunicación para no dar contenido y demostran que no le tienen amor a Puebla", subrayó.

Puntualizó que no permitirá la práctica desgastante de una política que no le hace bien a nadie porque únicamente dañaran a los ciudadanos.