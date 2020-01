La presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, informó que para quienes deseen formar parte de la Corporación, se les otorgará una beca por 27 mil pesos en efectivo, durante su formación inicial y una vez aprobado el curso, contarán con un salario de 12 mil pesos mensuales.

El Ayuntamiento de Cuautlancingo, mediante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informan sobre la convocatoria para participar en el reclutamiento, selección e ingreso para incorporarse como policía municipal.

La presidenta municipal señaló para quien desee formar parte de la Corporación les será otorgada una beca por 27 mil pesos en efectivo durante su formación inicial, dicha aceptación estará sujeta a exámenes psicométricos, documentación en regla y óptimo estado físico.

Anunció que personas de ambos sexos podrán participar en el concurso de selección para ingresar a esa corporación y deberán contar con la Cartilla de Servicio Militar Nacional liberada, tener de 18 a 49 años de edad, estudios de bachillerato o equivalente, así como una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

Además, contar con buena conducta, no haber sido condenados por delito doloso, no estar sujeto a algún proceso penal y estar libres de adicciones a sustancias psicotrópicas, etílicas u otras que produzcan efectos similares.

Entre los requisitos también está no tener antecedentes negativos en Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, no tener tatuajes visibles y no estar suspendidos o inhabilitados, no haber sido destituidos por resolución como servidores públicos.

Asimismo, los interesados tendrán que aprobar los procesos de selección y evaluación, posteriormente participar en el Curso de Formación Inicial, una vez concluido y aprobado dicho curso, obtendrán la categoría de policía y percibirán un salario de 12 mil pesos mensuales.

La documentación se recibirá a más tardar el próximo 28 de febrero en las oficinas del Complejo de Seguridad Pública, ubicado en calle 20 de Noviembre, Esquina Aquiles Serdán, para mayor información pueden comunicarse al 2 85 13 62 extensión 3001 con Gabriela Rivera de 9 a 17 horas.