La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó suspender la Auditoría preventiva que se practicaría a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y presentó como argumento el que hubo negativa por parte de la casa de estudios para entregar información.

A través de la cuenta del twitter el órgano fiscalizador emitió el siguiente mensaje: “Ante la negativa por parte de la Tesorería de la @BUAPoficial de entregar información, se ha cerrado la Revision Preventiva 2019 el día 20 de Enero del año en curso”.

Fue el pasado mes de diciembre cuando personal de la ASE se presentó a la casa de estudios para iniciar la auditoría preventiva, misma que fue rechazada por las autoridades universitarias.

El pasado 9 de enero el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sostuvo que hubo una violación a la autonomía universitaria por la intromisión de la Auditoría Superior del Estado, y el Congreso local, el diputado Gabriel Biestro Medinilla advirtió que no se van a permitir chantajes, y sostuvo que hay una actuación apegada a derecho por parte de la Comisión Inspectora.

Durante la sesión del Consejo Universitario, el subcontralor José Ubaldo Ramírez presentó ante el Consejo Universitario un informe sobre la situación legal de la auditoría y visita domiciliaria que inició la ASE el pasado 5 de diciembre de 2019.

En el documento leído en el Salón Barroco se aseguró que fue inconstitucional la acción y acusó que se utilizaron mecanismos como un instrumento de presión y encima de los principios constitucionales de legalidad, confiabilidad e imparcialidad, lo que provoca que la revisión se vuelva un acto arbitrario.

"Convertir una excepción contenida en la constitución federal, aplicable solo para la Auditoría Superior de la Federación, en un instrumento de presión por parte de la Auditoría Superior del Estado que, a todas luces no tiene como eje de su actuación, la comprobación bajo los principios constitucionales de legalidad, confiabilidad e imparcialidad", informó.

El subcontralor señaló presuntas irregularidades cometidas por personal de la Auditoría Superior del Estado, entre ellas que quienes se ostentaron como comisionados de la autoridad fiscalizadora no lo acreditaron, ya que fueron omisos en exhibir y describir desde el inicio de la visita sus identificaciones, no obstante han solicitado la información de diversa información respecto a procesos no concluidos.