El método de encuesta es el más idóneo para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, consideró el senador Ricardo Monreal Ávila, quien confió en la unidad y acuerdos de los militantes morenistas, quienes el próximo domingo definirán la convocatoria y método de selección, después del revés que propinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al proceso interno que se llevó acabo el año pasado.



Entrevistado posterior a la presentación de su libro "Péndulo político. Experiencia Mexicana", el senador confió en que tanto Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Alejandro Rojas y Mario Delgado se pongan de acuerdo y haya unidad para que junto con los militantes de todo el país avancen y desde su trinchera apoyen el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.



"Ojalá que salgan bien las cosas, México necesita un partido fuerte, confió en que los cuatro que aspiran a la dirigencia nacional puedan lograr el acuerdo, respeto a todos, a Yeidckol y Bertha, me gstaría que se pusieran de acuerdo con Mario y Alejandor Rojas, que el día del Consejo se pongan de acuerdo para lograr la unidad que mucho le hace falta al partido y al país. Yo creo que para evitar por lo rápido que falta el proceso de 2021, creo que sería conveniente aplicar encuestas en todo el país, para evitar mayor ríos pides y confrontación, es un método que se puede realizar en los estados y el país", dijo el senador.



El senador consideró que los acuerdos serán fundamentales para lograr la unidad y con ello comenzar los trabajos político-electorales que arrancan este año con el proceso electoral ordinario, pues este año deben comenzar las pláticas con los partidos políticos para lograr alianzas electorales rumbo a 2021, para que de esta forma se acuerden a los perfiles quienes se enfrentarán en las elecciones del siguiente año.



A pesar de las críticas de miembros del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, el senador consideró que desde el ámbito nacional y con la base del partido de la estrella en Puebla se deben buscar consensos que permitan una alianza fuerte.



"Si, yo creo que si, hay q es buscar alianza con los aliados históricos, el PT el propio PES, incluso otros partidos, es importante no perder la dirección y la brújula y tratar de avanzar en unidad, pero no debemos de perder la alianza para poder avanzar en el cambio de régimen. Vamos a tratar de enfrentar con éxito la contienda, yo creo que eso es muy importante, de hecho me da mucho gusto que hoy hayan estado todos, unos y otros porque finalmente lo comentaba con el gobernador que los pueblos para su desarrollo y su prosperidad requieren de unidad, el agregó lealtad también, unidad y fortaleza, ojalá que pueda haber acuerdos, que pueda haber entendimientos racionales, acuerdos políticos que trasciendan lo electoral y la coyuntura para que Puebla pueda transitar hacia estados de desarrollo distintos y superiores", dijo.

Unidad de gobiernos para el combate a la inseguridad

A su vez, el senador consideró que la unidad no solo debe prevalecer en las instituciones partidistas, pues desde los gobiernos federal, estatal y municipales deben existir acuerdos, con el objetivo de enfrentar problemas sociales como la inseguridad, una de las demandas más marcadas por la sociedad.



"Yo creo que todos deben intentar la unidad, hacer un solo proyecto en materia de combate a la inseguridad, la ciudadanía lo exige, no admite ninguna confrontación y no quiere ningún pleito, quiere unidad y los presidentes deben unirse con el gobernador para armar un solo frente en contra de la delincuencia y crimen organizado en Puebla", dijo.



En este contexto, el senador hizo un llamado a que los gobiernos transiten a los acuerdos, pues afirmó que es difícil gobernar, pero afirmó que hay capacidad de quienes actualmente ocupan cargos públicos en el estado, por ello resaltó que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta como los municipales donde gobierna Morena deben mantener diálogo y unidad.



"Tienen que acercarse y escuchar a la sociedad civil, es un momento muy complejo, es una tarea muy compleja pero se puede hacer, que logren acuerdos en lo fundamental por el bien del estado", dijo el senador.



Este miércoles, la militancia morenista y servidores públicos se reunieron en el conversatorio de la presentación del libro del senador Ricardo Monreal Ávila, el que fue presentado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.