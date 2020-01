El secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez sostuvo que se en Puebla no se ha limitado el recurso para la educación, y no será considerada como un aspecto mercantilista, además indicó que se está trabajando en la accesibilidad para los estudiantes poblanos, y advirtió que al final del ciclo escolar serán retirados los Reconocimientos de Validez Oficial (Revoe) a las Instituciones Educativas que no cumplan.

Al participar en la glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Barbosa, Lozano Pérez ante el pleno del Congreso, sostuvo que se ha buscado la calidad y anunció que se está llevando a cabo la revisión de los registros que se dieron a las instituciones educativas en los últimos nueve años.

El funcionario señaló que en la revisión a los permisos a las escuelas están dispersados en 228 escuelas, las investigadas hasta ahora son 32, y las irregularidades se ven en 132 registros y 31 escuelas, y al final del ciclo escolar se retirarán los permisos a quienes no cumplan.

Desglosó que los Revoes se entregaron de la siguiente manera en nueve años Luis Maldonado Venegas, 220, Jorge Benito Cruz, 368; Jorge Emilio Lozoya 106; Patricia Vázquez del Mercado 895; Ignacio Alvízar Linares 406; Miguel Robles Barcenas 83, mientras en el actual no se ha otorgado uno solo.

La reconstrucción

Sobre el estado que guardan los planteles por el sismo del 19 de septiembre de 2017, fueron 2 mil 272 son los planteles afectados, de los cuales, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) ha intervenido en mil 139.

De estos mil 139 planteles; en 34, el recurso es insuficiente y falta una segunda intervención; en tres instituciones se tienen presupuestos completos para gestionar recurso.

Así mismo, mil 052 planteles se encuentran concluidos al 100 por ciento; 53 están con obra en proceso. Existen mil 133 planteles visitados por CAPCEE que se encuentran en el siguiente estatus: 136 planteles ubicados fuera de la Declaratoria de desastre por sismo.

En 996 existen validaciones ejecutadas, de las cuales en 639 se tienen presupuestos suficientes para gestionar recurso; 591 que corresponden a mantenimiento y 48 para sismo.

Plazas con transparencia

Por otra parte el funcionario indicó que en apego al ordenamiento de resultados emitidos por la instancia federal, la Secretaría de Educación convocó a eventos públicos donde se asignaron 4 mil 902 plazas a docentes de educación básica y 187 de educación media superior, para atender a más de 547 mil alumnos, en 2 mil 395 escuelas de la entidad.

Sostuvo que se brindaron diversas oportunidades de profesionalización y se han realizado distintos foros, por ejemplo: “Hacia la Construcción de la Nueva Escuela Mexicana” “Hacia la interculturalización de la educación pública en México” y “Aprendizaje Situado”. Conscientes que los cambios de paradigma se realizan de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Cerca de 2 mil asistentes participaron.

Mientras con la finalidad de intercambiar experiencias educativas con otros países, se realizó un primer conversatorio con la asistencia de 80 profesionales de educación superior.

En dicho evento se contó con la intervención de la Dra. Yuriko Takahashi, investigadora de la Universidad de Waseda de Japón y el Dr. Melitón Lozano Pérez.

Y para la profesionalización docente se desplegó una oferta académica en línea dirigida a 5 mil 104 figuras educativas, en los ámbitos pedagógico, de gestión escolar y disciplinar; a través de talleres y cursos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las competencias docentes.

Además otra acción encaminada a reducir el rezago educativo, fue la “Primera Jornada Estatal de Capacitación” del ciclo escolar 2019-2020, para dotar de mejores herramientas de trabajo y estrategias de enseñanza en las asignaturas de español y matemáticas a los participantes.

Expresó que otros de los aspectos relevantes, es la de la asequibilidad es que los alumnos cuenten con materiales, es por ello que durante el periodo que se reporta, se llevó a cabo la distribución de 9 millones 894 mil 707 Libros de Texto Gratuito en 11 mil 997 escuelas de todos los niveles y modalidades en las regiones del estado.

Dijo que el costo inicial que la administración pasada tenía presupuestado para la distribución de los libros de texto era de 6.5 millones de pesos, y a partir del principio de austeridad, se estableció una estrategia con la Comisión de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) en la que apoyaron empresas gubernamentales como DICONSA, LICONSA, y la 25 Zona Militar, por lo que se logró que el gasto final fuera de 600 mil pesos.

Los avances

Con relación a la cobertura educativa, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, atiende a 2 millones 99 mil 924 estudiantes, en escuelas públicas y privadas, desde educación inicial hasta educación superior, lo que representa el 72.2% de cobertura total con respecto a la población en edad escolar de 0 a 23 años, de 2 millones 907 mil 857.

Además se trabaja para aumentar la excelencia de la educación superior en nuestro estado es un compromiso fundamental de la presente Administración; por ello, se inició una minuciosa revisión al proceso de obtención del RVOE, resultando en acciones necesarias para garantizar la pertinencia de la oferta educativa. Además, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, realizó esfuerzos para consolidar la Titulación Electrónica beneficiando a 4 mil 756 profesionistas de la entidad poblana de las diferentes Instituciones de Educación Superior públicas y privadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Con relación al Rezago Educativo, dijo que la Secretaría de Educación lleva a cabo diversas acciones para combatirla: El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), en este periodo, logró atender a 40 mil 452 personas en condiciones de rezago educativo y 2 mil 261 hablantes de lengua indígena abandonaron esta misma condición. A través del Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA) y Misiones Culturales, 647 personas lograron la culminación de educación primaria y 688 de secundaria, asimismo, se atendieron a 1 mil 101 personas a través de los Talleres de capacitación para el trabajo en diferentes municipios del estado.