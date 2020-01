Esta tarde fue presentado oficialmente Javier "Chicharito" Hernández como jugador de Los Angeles Galaxy y aprovechó el sitio para clarar varios de los rumores.

🗣 "Mi debut en selección fue aquí en Pasadena. He tenido mucha fortuna de poder jugar aquí en la ciudad de Los Ángeles"



En vivo

Durante la serie de preguntas y respuesta, el máximo goleador de la Selección Mexicana aseguró que volvió al continente americano tras diez años en el fútbol europeo como una leyenda del balompié azteca.

"Regresé como una leyenda del futbol mexicano, si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos".

"REGRESÉ COMO UNA LEYENDA DEL FUTBOL MEXICANO" Javier Hernández habla de lo que fue su carrera en Europa



Chicharito acotó: "Aunque a muchos no les guste"

En ese marco, Chicharito Hernández dijo entrelíneas que su estancia en Europa pudo ser prolongada; sin embargo, hubo quienes evitaron que siguiera su trayectoria.

"Hubo gente que no me dejó jugar y no me dejó expresarme como hubiera querido, eso es parte del futbol, pero imagínate si regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les moleste a muchos, no sé, el hubiera no existe".

Una de las preguntas sobre Hernández Bálcazar fue sobre su posible retiro, a lo que el artillero californiano afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios mexicanos a los que catalogó de dramáticos.

"No sé en el mundo, pero en mi país estamos obsesionados con el drama y queremos eso, ellos (la prensa) realmente no escucharon lo que dije, es el inicio de mi retiro, no mi retiro, sino el inicio de mi retiro.

Hablando en el tema deportivo con el cinco veces campeón de la Major League Soccer (MLS) aseguró sentirse contento por la oportunidad y señaló que trabajará para ser un hombre importante como hubo otros futbolistas extranjeros en el club de Los Angeles.

"Soy bendecido, yo sólo quiero jugar y si este club me está dando esa oportunidad de estar en un equipo por el que han pasado grandes jugadores en el mundo que han estado aquí como Steven Gerrard, Landon Donovan y David Beckham y lo que quiero es poner mi nombre junto a los de ellos".