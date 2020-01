Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los elementos de la Guardia Nacional no ha utilizado la fuerza contra los migrantes de Honduras y diversas partes de Centroamérica que buscan por todos los métodos cruzar la frontera con Guatemala.

Al ser cuestionado sobre el accionar de los uniformados esta semana en la que incluso hubo una serie de enfrentamientos en el Río Suchiate, el mandatario federal añadió que "han hecho muy buen trabajo".

"Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Realmente no han utilizado la fuerza. En algunos casos, el primer día, hubo un hecho yo diría aislado. Afortunadamente no hemos tenido lesionados. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien".

No coincide con Rosario Piedra

En el marco del tema de los migrantes, López Obrador aseguró no estar de acuerdo con lo emitido esta semana por Rosario Piedra Ibarra, titular de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hace unos días, Piedra Ibarra calificó como una "crisis humanitaria" la caravana migrante que crece semana a semana en la zona fronteriza entre Guatemala y México.

Ante ello, el tabasqueño aseguró que pese a no estar de acuerdo con la titular de la CNDH, respetó su punto de vista.

"No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y vamos a respetar sus recomendaciones. Pero no existe una crisis humanitaria, esa es mi opinión".