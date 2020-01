Fortalecer a la institución, mejorar el servicio de manera permanente y aplicar la ley sin distingos ofrece Gilberto Higuera Bernal, aspirante a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien este viernes se apuntó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. El funcionario estatal refirió que es subjetivo hablar de tener ventajas, sobre el resto de los aspirantes, pues la decisión del nombramiento del titular de la Fiscalía será responsabilidad de las y los legisladores, ante una terna que elija el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Previo a su registro, el encargado del despacho de la FGE saludó en su oficina al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, como una cortesía, pero negó que este saludo o los pronunciamientos positivos a su labor, por parte del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, le aseguren el cargo, pues dijo que se debe cumplir un proceso ante el pleno del Congreso local como lo marca la Constitución Política.

“Todo lo que acontece en materia delictiva es responsabilidad de la fiscalía y hace su trabajo, por eso será importante que en esta ocasión el proceso ayude a que el servicio de procuración de justicia resulte fortalecida en las decisiones que tomen las autoridades a las que compete tomar esa decisión”, dijo.

Con su registro ya suman once los aspirantes a ocupar la titularidad de la FGE, siendo este viernes el último día para que los aspirantes se inscriban ante el Poder Legislativo, que votará una lista de diez personas para que el gobernador elija una terna.

En la lista se ubican José Carreón Herrera, José Miguel Arriaga, Zacarias Francisco Cabrera, Gabriel Hernández, Luis Cuathémoc, José Othón Bailleres, Guadalupe González, Maricela Pichón, José Martín Ramírez, Juan José Rodríguez Sánchez.

Con Víctor Carranca una relación profesional

Cuestionado respecto a su relación con Víctor Carrancá Bourget, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, señaló que mantiene solo una relación profesional.

“Han partido de muchas suposiciones, yo soy profesional del servicio de procuración de justicia, no me guía por relaciones de amistad, eso es un profesional, me guio por lo que he aprendido hacer en esta función y lo mismo he servido en todos los tiempos, en distintas gestiones, con distintos colores partidarios en las instituciones, no he respondido a nada de eso, hago mi función”, puntualizó.

138 bandas delincuenciales ubicadas

Como encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, detalló que se han identificado 70 68 bandas delictivas en la zona metropolitana, mientras que 70 operan en toda la entidad, algunas de las que ya se han procesado.

“Los grupos delictivos que nosotros hemos identificado y estamos trabajando en su detención, investigación y enjuiciamiento, los hemos detectado por segmentos delictivos, grupos delictivos o bandas que se dedican a cometer robo de vehículos, al narcomenudeo, que se dedican a cometer robo de vehículos, con mercancía o que se dedican al secuestro, principalmente es entendible que muchos de los delitos que se puedan cometer por varias personas”, dijo.

El responsable de la FGE señaló que en las reuniones de Coordinación de Seguridad que todos los días se realizan se da cuenta de los resultados de las investigaciones, de la desarticulación de las bandas y del trabajo que cada dependencia en la materia realiza, por lo que desde la fiscalía los servidores públicos se han comprometido a dar resultados.

Finalmente, informó que hasta el momento se han presentado denuncias por daño patrimonial en Amozoc, luego de la toma de presidencia en aquella demarcación, en donde los habitantes exigen la destitución del alcalde, Mario de la Rosa Romero, a quien acusan de cometer desvío de recursos y por no actuar en contra de la inseguridad.