A no generar pánico ni temor, pide la Secretaría de Salud de Puebla, ante la epidemia de Coronavirus en China, al no haberse registrado ni un caso ni sospechoso con la enfermedad.

En un mensaje emitido por la dependencia, José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud en el estado, afirmó que se sabe la diferencia de influenza con el coronavirus.

“No generen pánico, no tengan temor por lo que esté sucediendo con relación a esta enfermedad en el otro lado del mundo”, sostiene en el mensaje el funcionario de salud.

Señaló que el coronavirus llegó a Estados Unidos por viajero que estuvo en el lejano oriente.

“Afortunadamente en el estado no hemos tenido ninguna notificación de la enfermedad en fin me das respiratoria aguda grave que haga sospechar”.

“Porque estamos en plena temporada de influenza y hemos aprendido en la diferencia que puede ser influenza estacional u otras causas de infección respiratoria”, señala.

“Éste coronavirus no está en nuestro estado, todavía no está en México, no se ha demostrado, podemos estar tranquilos”, pidió a la ciudadanía

Reforzar medidas

Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Puebla, ha empezado a reforzar medidas en los centros y unidades hospitalarias de salud de la entidad, por el problema de coronavirus mundial.

Informó la dependencia que ante los reportes de casos sospechosos de la enfermedad en el país, recomienda no automedicarse, lavar bien las manos con agua y jabón o alcohol-gel, consumir alimentos bien cocidos y tomar agua potable o embotellada.

En este sentido, la dependencia también reforzará las medidas sanitarias en sus unidades médicas y en la atención de los pacientes, mientras se continúa con la investigación de las causas y control de la enfermedad que surgió en Wuhan, China.

Huerta Romano, explicó que el primer aviso por parte de la Secretaría de Salud federal se dio en diciembre de 2019, y el segundo con fecha 21 de enero de 2020.

"El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de la Secretaría de Salud federal, publicó un aviso epidemiológico para su difusión a todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención en el país, así como a todas las instituciones públicas y privadas que forman parte del sector salud", expresó el funcionario.

Huerta Romano enfatizó en la adecuada vigilancia y reconocimiento de los casos, así como la notificación y asistencia oportuna sin automedicación para evitar enmascarar la enfermedad.

Finalmente, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica refirió las acciones que Salud federal implementa son para informar a la ciudadanía y no generar pánico sobre este problema de salud.

Es importante señalar que, a nivel nacional, se han detectado cinco casos sospechosos, de los cuales dos ya han sido descartados, el resto sigue en análisis.

Alerta nacional

Mientras tanto, autoridades federales y estatales se mantienen alerta ante por el coronavirus, analizan su posible presencia en la Ciudad de México y los estados de Jalisco y Michoacán.

En tanto en el estado de Tamaulipas se descartó totalmente que un ciudadano mexicano sea portador del virus, luego de un viaje a China.

Fue la mañana del lunes pasado, que la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que fue negativo el resultado de la prueba que se practicó a un hombre de 57 años de origen asiático.

Se temía que fuera portador del coronavirus que ha ocasionado 17 muertes en Wuhan, China, y cientos de contagios.

Hay cinco casos sospechosos por coronavirus en México, según el comunicado técnico de la Secretaría de Salud, tres en Jalisco, uno en la Ciudad de México y otro en Michoacán.

Todos los sospechosos de ser portadores de la enfermedad se encuentran en proceso de identificación y según el informe ninguno presenta sintomatología grave.

Luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron a conocer el primer caso de coronavirus en su territorio, las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se declararon en alerta.

A través de su cuenta de Twitter, anunciaron que esperan instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Unidad de Sanidad Internacional del AICM para proceder en caso de que se detecte a algún pasajero con síntomas de coronavirus.

“Nos encontramos atentos a las instrucciones que giren la OMS, la OACI y la Unidad de Sanidad Internacional del AICM, respecto a las medidas a tomar en caso de que se detecte a algún pasajero con los síntomas del coronavirus”, anunció.

Un portavoz de uno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reveló que uno de sus conciudadanos que recientemente estuvo en China fue diagnosticado en Seattle con el coronavirus de Wuhan.

Problema chino

Es un padecimiento de reciente aparición que se originó en la ciudad china de Wuhan, y se ha extendido a Pekín y Shanghai.

Las personas afectadas con ese virus experimentan fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos.

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido.

Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía).

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus:

SRAS-CoV: El síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS, también conocido como SARS y SRAG) se inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SRAS-Cov se ha cifrado en el 10% aproximadamente.

MERS-CoV: El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es, por tanto, del 35%.

2019nCoV: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde entonces el goteo de nuevos infectados ha sido continuo, se han producido varias muertes y se ha confirmado que este coronavirus se transmite no solo de los animales a las personas, sino de humano a humano. No parece tan grave como el SRAS ni tan letal como el MERS.

Síntomas coronavirus