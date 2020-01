El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, refirió que es el órgano electoral el que asumirá la responsabilidad de la nueva distribución geográfica de los distritos electorales, con base a criterios técnicos y no políticos.

En entrevista, el funcionario electoral informó que el Congreso del Estado deberá primero realizar una modificación constitucional y entonces electoral, además los diputados locales determinarán el número de distritos electorales en los que deberá distribuirse el estado.

Rodríguez del Castillo explicó que es exclusivamente el INE al que le corresponde realizar la división geográfica, esto luego del anuncio de una nueva reforma electoral, a iniciativa del gobernador, Miguel Barbosa, la que será enviada al Poder Legislativo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

El funcionario electoral detalló que una vez que el Poder Legislativo realice las modificaciones correspondientes a la Constitución Política de Puebla y que ésta Reforma quede firme, entonces es el órgano electoral nacional el responsable de hacer la distribución geográfica.

"El INE en ejercicio de las facultades que se derivan a partir de la reforma de 2014 tendría que llevar a cabo por sí mismo la redistrtación, es decir, no es facultad ni del Congreso del Estado ni del Instituto Electoral del Estado ni de ninguna otra instancia de carácter local llevar a cabo el ejercicio de la distritación, es una facultad que comparte exclusivamente al INE", dijo.

El funcionario electoral detalló que a partir de las reformas electorales que se llevaron a cabo en 2014, es el INE el que tiene la facultad legal para hacer la nueva distribución geográfica "tendría que a partir del número de distritos que se definieran en la Constitución Política del estado, generar los escenarios correspondientes a partir de una serie de insumos de carácter técnico de utilizar el censo de 2010 porque evidentemente los resultados del censo 2020 aún no están disponibles, con base en ese censo llevar a cabo la división del estado en número de distritos que en todo caso aprobara la legislatura local", dijo.

Fue la semana pasada cuando el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que la propuesta de reforma electoral es aumentar el número de distritos, es decir, que de los 41 legisladores locales haya más representantes por la vía de mayoría relativa y menos por la vía de representación proporcional.

En este orden, Marcos Rodríguez del Castillo informó que esperarán la aprobación del Poder Legislativo en Puebla para intervenir con la nueva distribución geográfica en el estado, con base al censo de 2010, que es el último realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que señala que en el estado hay un total de 6 millones 169 mil habitantes.

INE brindará asesoría electoral a Congreso

A su vez, el vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, adelantó que el órgano electoral nacional otorgará asesoría en materia electoral al Poder Legislativo, en el caso de que así se solicite.

Pero además, el funcionario electoral se manifestó respetuoso de las decisiones que tomen las y los legisladores respecto al número de firmas que se pidan para los aspirantes a candidatos por la vía independiente, pues esto ya no es competencia del INE sino del Legislativo.

"Eso está en la cédula de decisiones del Congreso del Esrado, pertenecería la legislación local sobre la cual el INE no tiene ninguna competencia, entonces en ese sentido no tengo ninguna opinión. Si nos es solicitada la asesoría con mucho gusto lo haríamos, en el tema de la reforma electoral, ya en el tema de la distritación sería competencia del INE llevarla a cabo, a partir de criterios eminentemente técnicos no políticos", dijo.

Cabe señala que, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, con el objetivo de que el documento quede aprobado antes del arranque del proceso ordinario 2020-2021, en el que se elegirán a presidentes municipales, así como a diputados locales y federales.