El panista Pedro Gutiérrez Varela, señaló que en el proyecto del Partido Acción Nacional (PAN) para 2021, la prioridad debe ser el ganar la mayoría del Congreso del Estado, las diputaciones federales y posteriormente pensar en la presidencia municipal de la capital, e indicó que Enrique Cárdenas Sánchez no debe ser contemplado en el próximo proceso, ya que solo utilizó al partido, e hizo una campaña de “café”.

En entrevista el panista, indicó que el PAN en Puebla debe ir con rumbo a la consolidación integrando a los verdaderos panistas, haciendo a un lados las posturas personales, y con el pleno respeto a los estatutos.

Indicó que el rumbo es la consolidación, la unidad que es impostergable, “hoy se tiene un partido realmente dividido, pero el gran reto de 2020 es generar la unidad, y el segundo es el lograr aterrizar un trabajo con la militancia en las colonias, las juntas auxiliares, y con un trabajo con la población”

Pedro Gutiérrez indicó que el PAN debe alejarse de su tradicional política clasista o cupular, que algunos personajes quieren seguir llevando a cabo cuando el objetivo es ir a las calles, decirle a la gente que ante el desencanto de los gobiernos de Morena, en el PAN hay una verdadera posibilidad de transformación de la realidad existente.

“En pocas palabras para el 2020, unidad dentro del partido y trabajo con la ciudadanía en las colonias, barrios y juntas auxiliares.”

Respecto a sus aspiraciones señaló “He externado que me gustaría llegar a diputado local o federal ya que desde la trinchera legislativas se pueden hacer grandes transformaciones, se ha tenido el desencanto de diputados de todos los partidos, y lo que la gente se queja es del nulo trabajo de diputados, senadores, si se puede transformar desde el poder legislativo y tener un trabajo constante con la gente desde la trinchera y me gustaría buscarlo en el 2021”.

Ganar el Congreso

Quien fuera regidor e integrante del Comité Directivo estatal comentó que hay que planear bien el rumbo 2021 “Vi la entrevista que se le hizo Enrique Núñez en Destrozando la Noticia a Humberto Aguilar y señalaba en orden de prioridad la capital y luego las diputaciones federales, y locales, sin embargo considero que primero hay que buscar un contrapeso al gobernador y presidente de la república en toda la nación, la capital pasa a segundo término”.

“Es atractivo tener el Charly Hall y una estructura de cinco mil personas, pero lo importante el Congreso. Revisaría primero los perfiles para diputados locales y federales y después presidencia municipal.”

Puerta cerrada a Cárdenas

Sobre los nombres de candidatos externos y el resultado de la elección 2019, declaró “Yo fui opositor férreo a la candidatura de Enrique Cárdenas porque si bien el PAN debe estar abierto a candidaturas independientes o externas, en su caso era un candidato que utilizó, que manipuló al partido para fines propios y personales”.

“Si Cárdenas hubiera hecho un trabajo verdaderamente comprometido con el PAN y con la causas para ganar la gobernatura, hubiera ganado, pero de manera cómoda solo hizo campaña de café en la capital con una estructura muy propia en la cual nunca se dejó apoyar por los panistas y los resultados están a la vista.”

El panista reiteró que para 2021 es importante que tanto para para diputaciones locales, federales y la alcaldía de Puebla, estemos abiertos a candidaturas ciudadanas, empresariales, académicos, “hay que analizar muy bien el perfil para que no nos utilicen como cárdenas, y por eso yo mismo lo impugné”

Finalmente expresó que su llamado es a la unidad en los hechos y no solo por medio del Twitter, y no es con dos mensajes. Además en el Comité Municipal, está impugnado, y tuvo la oportunidad de lograr la unidad que pidió Marko Cortez, pero no se hizo, nunca se llamó al otro grupo.